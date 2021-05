Protestan los operadores por cierre de SCT de la ciudad

NUEVO LAREDO, TAM.- Operadores protestaron afuera de las oficinas de Medicina Preventiva de la SCT porque sigue cerrada y ninguna autoridad federal ha mostrado interés por resolver la tardanza en trámites de licencias federales y exámenes médicos, ni tampoco para reabrir oficinas en Palacio Federal.

Los inconformes criticaron que el área de Medicina Preventiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) permanezca cerrada porque podría atender bajo medidas sanitarias y con acceso limitado de solicitantes, como ocurre en otras dependencias de gobierno, además afirmaron que el médico encargado de realizar los exámenes físicos prefiere atender su consultorio personal.

También comentaron que desde antes de propagarse los contagios de Covid-19 en el país, las oficinas de la SCT han carecido del equipo y personal necesario para agilizar las solicitudes de exámenes médicos, un requisito indispensable para tramitar las licencias federales.

José Antonio García Fuentes, presidente de la a Unión Fronteriza de Operadores (UFO), quien participó en la protesta, afirmó que de continuar las deficiencias de la SCT las empresas transportistas y las agencias aduanales no encontrarán operadores con licencias vigentes, y eso traerá consecuencias para todos, como menos ingresos económicos y menos operaciones para la aduana de Nuevo Laredo.

En junio termina la prórroga de la SCT para licencias federales y todos los demás documentos que requieren los operadores, pero al paso que van los trámites García Fuentes consideró que será un caos para todos si se considera que en Nuevo Laredo más de 3 mil personas necesitan programar cita vía internet en la página web de la SCT.

García Fuentes y los inconformes aseguran que el sistema de citas de la SCT funciona 3 horas por día y eso ocasiona que hoy miles de operadores no cuentan ni con cita, ni examen médico y tampoco con licencia nueva.

Con el cierre permanente de las oficinas de Medicina Preventiva ubicadas en calle Morelos y el cierre de las oficinas de la SCT localizadas en segundo piso de Palacio Federal por adeudar meses del servicio de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), consideran que reciben un pésimo servicio y ponen en riesgo los ingresos de miles de operadores.

“Sin examen médico no hay licencia federal, y sin licencia federal no podemos trabajar. Y si nosotros no podemos trabajar entonces las empresas transportistas ni las agencias aduanales podrán trabajar”, puntualizó.