Protestan contra feminicidios en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.-Por segundo día consecutivo, mujeres protestan frente a Palacio Nacional al considerar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador puso la rifa del avión presidencial por encima del tema de feminicidios y en demanda de justicia para Ingrid Escamilla.

Ayer se concentraron al exterior del edificio donde despacha el titular del Ejecutivo federal e incendiaron una imagen del billete de lotería que ha sido mostrado en las conferencias de prensa matutinas con el avión.

La protesta de este viernes fue convocada por el Frente Nacional por la Sororidad, el colectivo “Las Brujas del Mar” y “El amor no es Violencia A. C”.

Se han dado cita familiares de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, quienes han reprochado que el Presidente haya echo a un lado el tema.

Entre ellas, Lidia Florencio Guerrero, mamá de Diana Velázquez Florencio, asesinada en Chimalhuacán, Estado de México, el 24 de julio del 2017.

“Nosotros nos indignamos cuando sabemos que para un Mandatario es más importante lo material que las vidas que se están perdiendo, que nos están arrebatando porque nos están arrebatando a nuestras hijas de la peor manera”, expuso.

“A Dianita me la mataron el 2 de julio del 2017, ya van a ser casi 3 años y pues aún no hay una línea de investigación para dar con los responsables de quién la mató. A mí me la mataron en el Municipio de Chimalhuacán, cuando ese Municipio ya contaba con una alerta de violencia de género, pero a las autoridades no les interesa nunca este protocolo”, agregó.

La madre criticó que autoridades tengan que esperar 72 horas y que les pregunten si las mujeres desaparecidas estaban con el novio o en una fiesta en vez de buscarlas.

Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las activistas han convocado a una serie de movilizaciones.

Informaron que después de protestar en Palacio Nacional, por la tarde se trasladarán a algunas sedes de la prensa nacional.

Argumentan que esta acción se realizará en reproche de que se hayan exhibido las fotos de Ingrid, una mujer que fue asesinada por su esposo, en las que se mostró descuartizada.

A las 17:00 horas se prevé que marchen de la Estación La Raza de la Línea 5 del Metro rumbo a la Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero, donde fue asesinada.

La marcha es denominada “Marchemos por Ingrid Escamilla este 14 de Febrero”, para exigir a las autoridades justicia en todos los casos de feminicidio.