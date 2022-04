Protestan ambientalistas por reforma eléctrica y los agreden

CIUDAD DE MÉXICO.- A empujones, con groserías, jaloneos e incluso con varazos, seguidores del Presidente Andrés Manuel López Obrador agredieron a ambientalistas que acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a protestar en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE).

Integrantes de la organización civil «Nuestro Futuro» alzaron pancartas frente al inmueble ubicado en el primer cuadro del Zócalo capitalino. Ahí se ubicaban simpatizantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador que gritaban frases como «¡Es un honor estar con Obrador!».

«Transición energética justa», «Queremos futuro, no hidrocarburos», «Corte no sea indiferente», «#NoQuemeNuestroFuturo», «Ministrxs: No quemen nuestro futuro, la LIE es inconstitucional», se leía.

A través del altavoz, pidieron a ministros de la SCJN declarar inconstitucional la reforma a la LIE, al considerar que al concederle la ventaja a las empresas paraestatales del Estado, estarían pronunciándose a favor de energías sucias o contaminantes.

Al notar su presencia, hombres y mujeres se aproximaron a los jóvenes.

«¡Fuera!», «¡Muertos de hambre!» gritaban de forma insistente, al tiempo que los manifestantes con opiniones distintas y en su mayoría adultos maduros, los empujaban y unos de ellos golpeaban con las varas de sus banderas.

Les intentaron arrebatar sus pancartas y romperlas, también les arrojaron líquidos, mientras los ambientalistas indicaron que su manifestación era pacífica.

«¡Venimos pacíficos por una transición energética justa!», les contestaban.

Ambientalistas informaron que junto con 37 organizaciones ambientalistas, presentaron un amicus curiae -recurso legal que terceros interponen a una causa judicial- dirigido a la SCJN con el objetivo de exhortar a los once ministros para declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

Los simpatizantes de la Administración federal, comentaron que lo que buscan es que bajen los precios de la electricidad y consideraron que no es contaminante la generación de electricidad por parte de CFE.