Protégete mejor con doble cubrebocas

NUEVO LAREDO, TAM.- Luego de convivir más de un año y medio con la pandemia de Covid-19, el cubrebocas se ha convertido en un elemento clave para la protección de los neolaredenses.

Gregorio Jesús Ortegón Martínez, médico de la Unidad de Salud Américo Villarreal recomendó a la población utilizar doble mascarilla, ya que se incrementa el nivel de protección hasta en un 95 por ciento.

“La combinación de dos tipos de mascarilla es la fórmula con mayor eficacia para prevenir el contagio del virus, debido al incremento de contagios es importante que la personas utilicen una mascarilla de tela sobre la quirúrgica, ya que tiene un nivel de eficacia de entorno al 95%, al bloquear el 92,5% de partículas de tos”, aseguró.

El doctor añadió que es importante seguir algunas recomendaciones para que la mascarilla brinde el máximo nivel de protección.

“Las personas deben verificar que el cubrebocas se ajuste firmemente sobre su nariz, boca y mentón, si la mascarilla se ajusta bien, sentirá que ingresa aire caliente por el frente de la mascarilla y quizá pueda ver que el material de la mascarilla se mueve hacia dentro y hacia fuera cuando inhala y exhala”, indicó.

Recomendó no combinar dos mascarillas desechables, ya que estas no fueron diseñadas para ajustarse firmemente y usar más de una no mejorará el ajuste.

“Es importante que elijan una mascarilla que tenga varilla nasal, ya que evitan que el aire se filtre por la parte superior de la mascarilla”, finalizó Ortegón Martínez.