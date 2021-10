Protagonizará Mel Gibson serie precuela de ‘John Wick’

CIUDAD DE MÉXICO.- Atención fans de la saga John Wick: el actor Mel Gibson protagonizará la serie precuela de la franquicia, The Continental, producida por Starz, según confirmaron este lunes medios como Deadline y Variety.

El show se ordenó originalmente en Starz en 2018 y se centra en el funcionamiento interno del hotel titular de la saga cinematográfica, que en realidad es un refugio para asesinos.

The Continental explorará el origen detrás del misteriosos y sangriento hotel a través de los ojos y las acciones de un joven Winston Scott, quien es arrastrado al infierno de una ciudad de Nueva York de 1975 para enfrentar un pasado que pensó que había dejado detrás.

«Winston (que en los filmes es interpretado por Ian McShane), trazará un curso mortal a través del misterioso inframundo de Manhattan en un desgarrador intento de apoderarse del icónico hotel, que sirve como punto de encuentro para los criminales más peligrosos del mundo», se informó en un comunicado.

De acuerdo con Variety, Gibson interpretará un nuevo personaje llamado Cormac, aunque no hay más detalles disponibles. Anteriormente se anunció que The Continental será una miniserie de tres episodios consecutivos que se podrán ver por Starz, sin una fecha de estreno establecida.

La serie proviene de los escritores y productores ejecutivos Greg Coolidge y Kirk Ward, quienes también sirven como showrunners. Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick y Rhett Reese serán productores ejecutivos junto a Basil Iwanyk y Erica Lee.

Este será el primer papel televisivo regular en la carrera de Gibson, conocido por franquicias como Arma Mortal y Mad Max. Anteriormente apareció en la serie australiana The Sullivans, en la década de 1970, y ha hecho apariciones ocasionales en programas desde entonces.

Las tres películas de John Wick hasta el momento han recaudado más de 300 millones de dólares a nivel mundial. La cuarta parte se está filmando actualmente con un estreno previsto para el 27 de mayo de 2022.

