Pros y contras de consumir limón con sal

CIUDAD DE MÉXICO.- El limón y la sal son alimentos indispensables en nuestra cocina, aunque su uso va más allá. Por muchos años se les han adjudicado propiedades curativas, convirtiéndose en un remedio contra malestares, pero poco se habla de los riesgos que provoca el exceso de su consumo.

Por sí solo, el limón ofrece numerosos beneficios. Además, su sabor ácido ayuda a balancear cualquier platillo, al mismo tiempo que aprovechas sus propiedades hidratantes, antiinflamatorias y antioxidantes.

Comer esta mezcla no representa un riesgo mayor para tu salud, aunque hay casos en los que se sugiere limitar su ingesta. Por ello, en “Menú” de EL UNIVERSAL te explicamos los pros y contras del limón con sal.

Generalmente el limón con sal es utilizado para tratar afecciones bucales y como suero oral. También es considerado un auxiliar para bajar de peso, gracias a la capacidad que tiene para acelerar el proceso de digestión, y como inhibidor de gases estomacales. Pero ¿qué es lo que hace especial a este remedio?

Pues bien, el limón es uno de los frutos pertenecientes al grupo de cítricos. Aporta grandes cantidades de vitamina C, la cual estimula la producción de colágeno, mejora la cicatrización de heridas, hidrata y fortalece el sistema inmunitario, según explica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

De acuerdo con el artículo, sus propiedades antioxidantes y fitonutrientes ayudan a neutralizar sustancias cancerígenas. Además, posee flavonoides, mismos que refuerzan la pared de los vasos capilares, agregan elasticidad a las arterias y disminuyen la formación de trombos, por lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Otra de las cualidades del limón es el ácido acético y fórmico que, en conjunto con la vitamina C, potencializan su efecto antiséptico. Por otra parte, las pectinas del fruto disminuyen los niveles de colesterol, la glucosa y contribuyen al desarrollo de la flora intestinal.

Por su parte, la sal hace que el organismo funcione adecuadamente. Dicho compuesto facilita la absorción de alimentos, regula el sueño, fortalece la estructura ósea, interviene en el proceso de comunicación de las células, favorece los músculos y previene calambres, según detalla la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales de Chile.

No obstante, tal como lo indica la Organización Mundial de la Salud, lo ideal es no exceder los 5 gramos de sal al día, equivalentes a una cucharada cafetera. Sobre todo, al combinarla con limón, ya que abusar de su ingesta podría desencadenar problemas en tu organismo.

Riesgos de comer limón con sal

El limón con sal no es dañino. Sin embargo, los principales riesgos de consumirlo en cantidades excesivas radican en la aparición de gastritis, reflujo y úlceras estomacales, ya que los ácidos del fruto pueden generar complicaciones mayores en dicho órgano.

Tal como lo indica la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales, también se debe evitar en personas que tengan padecimientos en los riñones. Ello es debido a que la sal favorece la retención de líquidos, aumenta la presión arterial y, en el peor de los casos, conlleva a la insuficiencia renal.

Otro de los riesgos de la ingesta excesiva de limón con sal está relacionado con la salud de tus dientes. En personas con sensibilidad, las sustancias ácidas ocasionan molestias y producen dolor en la cavidad oral.

Lo mejor es que no consumas en exceso esta combinación y, si notas que tiene algún efecto negativo en tu organismo, consulta con un especialista.