Propone NFL ampliar facultades del centro de repeticiones ante posibles árbitros sustitutos

Los oficiales señalan un touchdown del receptor de los Seahawks de Seattle, Golden Tate, oculto, en la última jugada de un juego de la NFL contra los Packers de Green Bay, el lunes 24 de septiembre de 2012, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear, Archivo)

Los oficiales señalan un touchdown del receptor de los Seahawks de Seattle, Golden Tate, oculto, en la última jugada de un juego de la NFL contra los Packers de Green Bay, el lunes 24 de septiembre de 2012, en Seattle. (Foto AP/Stephen Brashear, Archivo)

CIUDAD DE MÉXICO.- La NFL se está preparando para la posibilidad de contar con árbitros sustitutos en la temporada 2026, al proponer un cambio de regla por una temporada que permitiría al centro de repeticiones en Nueva York corregir cualquier error “claro y evidente” de los oficiales en el campo en caso de una interrupción laboral.

El comité de competencia dio a conocer el martes sus cambios de reglas propuestos para la próxima temporada, incluidos algunos pequeños ajustes a la regla de la patada de salida y la autorización para que el centro de repeticiones expulse a jugadores por actos flagrantes en jugadas que no fueron sancionadas en el campo.

Los cambios serán considerados por los propietarios en las reuniones de la liga de la próxima semana en Arizona y tendrían que ser aprobados por al menos 24 de los 32 equipos para implementarse.

La propuesta más importante se refiere al plan de contingencia si hay una interrupción laboral entre los árbitros y la liga y la NFL vuelve a utilizar oficiales sustitutos, como hizo al inicio de la temporada 2012. El actual convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Árbitros de la NFL vence el 31 de mayo.

Según la propuesta del comité de competencia, el centro de repeticiones en Nueva York podría asesorar a los oficiales en el campo sobre cualquier castigo no marcado por golpear al pasador (roughing the passer) o por lanzamiento intencional a tierra (intentional grounding), así como sobre cualquier acto que habría derivado en una expulsión si se hubiera señalado una infracción.

El centro de repeticiones también puede intervenir para revertir decisiones tomadas en varias infracciones, incluidas contacto ilegal, jalón de la máscara (face mask), golpear al pasador, tacleadas de “horse-collar” y lanzamiento intencional a tierra. El centro de repeticiones también podría ayudar a revertir marcaciones de interferencia de pase cuando haya evidencia clara de que hubo un “enredo deliberado de pies cuando ambos jugadores estaban jugando el balón o ninguno de los jugadores estaba jugando el balón”.

En los últimos dos minutos de cualquiera de las mitades o durante todo el tiempo extra, se permitiría al centro de repeticiones revertir o lanzar un pañuelo en cualquier rudeza innecesaria o conducta antideportiva por lanzar un puñetazo, antebrazo o patada; así como infracciones por salto o apalancamiento (leaping o leverage) en patadas.

El centro de repeticiones también puede corregir decisiones erróneas relacionadas con chocar contra el pateador o golpear al pateador (running into o roughing the kicker).

La regla DK Metcalf

El comité también propuso permitir que el centro de arbitraje en Nueva York expulse a jugadores por cometer un acto flagrante o ajeno al fútbol en el campo, incluso si no se marcó castigo. Con las reglas anteriores, el centro de repeticiones solo podía intervenir en esos casos cuando los oficiales en el campo habían señalado una infracción.

Cambios en la patada de salida

El comité también propuso varios ajustes menores a la nueva regla de la patada de salida, que entra en su tercera temporada, incluido permitir que los equipos declaren una patada corta (onside kick) en cualquier momento del partido. La regla original en 2024 limitaba las patadas cortas al cuarto periodo cuando un equipo iba perdiendo. El cambio del año pasado permitió que un equipo en desventaja declarara una patada corta en cualquier momento y ahora un equipo puede declararla sin importar el marcador.

El comité también propuso un pequeño cambio en la forma en que el equipo que recibe se alinea para recibir las patadas de salida e introdujo cambios al touchback en patadas que se ejecutan desde la yarda 50 en lugar de la 35 tras una falta personal.

Con la regla del año pasado, el equipo que patea tenía el incentivo de patear fuera de banda desde la yarda 50 para darle al equipo que recibe el balón en la 25 en lugar de la 35 en caso de touchback. Con la nueva propuesta, los touchbacks en patadas desde la 50 se colocarán en la 20.

Cambios fuera del campo

También hubo algunas propuestas para cambiar estatutos sobre reglas fuera del campo.

El comité también propuso dar a la liga margen para modificar la fecha del día de recorte de plantillas, que actualmente es el martes posterior a los últimos partidos de exhibición, para acomodar un juego internacional en la Semana 1. Está previsto que los Rams de Los Ángeles y los 49ers de San Francisco abran la temporada regular en Australia, y esto le da a la liga la opción de ajustar esas fechas según cuándo viajen los equipos a Australia.

El comité también propuso considerar el sábado y el domingo del fin de semana del Día del Trabajo como días hábiles, lo que permitiría que el periodo de exenciones (waivers) de 24 horas para los jugadores entre en vigor esos días en lugar de esperar hasta el lunes.

El comité también propuso permitir que los jugadores que comenzaron el campamento de entrenamiento en la lista de físicamente incapaz de jugar (PUP) y se mantuvieron en la lista PUP después del día de recorte de plantillas puedan abrir su ventana de práctica de 21 días después de la Semana 2 de la temporada regular. Los jugadores aún no pueden ser incorporados al roster activo hasta después de perderse cuatro partidos, pero ahora pueden entrenar antes.

Los propietarios también podrían votar dos propuestas presentadas la semana pasada por equipos, incluida una de Cleveland para permitir que las selecciones del draft se puedan intercambiar hasta cinco años en el futuro en lugar de tres, y otra de Pittsburgh para permitir que los equipos tengan hasta cinco videollamadas o llamadas telefónicas con posibles agentes libres durante la ventana de negociación antes del inicio del año de la liga. Eso se permitió este año a modo de prueba y los Steelers proponen que la regla sea permanente.