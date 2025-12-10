Propone EU exigir datos de redes sociales a viajeros con exención de visa

La medida ampliaría el escrutinio migratorio al solicitar historial digital, contactos y metadatos antes de autorizar ingresos

Viajeros en el Aeropuerto Metropolitano Wayne County de Detroit, en Romulus, Michigan, el 30 de noviembre del 2025, (AP foto/Ryan Sun)

WASHINGTON.- Extranjeros que tienen permitido viajar a Estados Unidos sin visa pronto podrían verse obligados a presentar información sobre sus redes sociales, cuentas de correo electrónico e historia familiar al Departamento de Seguridad Nacional antes de recibir aprobación para entrar al país.

El Registro Federal publicó el miércoles un aviso que indica que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha propuesto recopilar cinco años de información de redes sociales de viajeros de ciertos países que no necesitan visas para venir a Estados Unidos. El gobierno del presidente Donald Trump ha estado intensificando el monitoreo de viajeros internacionales e inmigrantes.

El anuncio se refiere a viajeros de unos 40 países que participan en el Programa de Exención de Visa y presentan su información al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, el cual los examina automáticamente y luego los aprueba para entrar a Estados Unidos. A diferencia de los solicitantes de visa, generalmente no tienen que ir a una embajada o consulado para una entrevista.

El Departamento de Seguridad Nacional administra el programa, el cual permite actualmente que ciudadanos de aproximadamente 40 países, en su mayoría europeos y asiáticos, ingresen sin visa a Estados Unidos durante tres meses por turismo o negocios.

El anuncio también dijo que la agencia fronteriza comenzaría a solicitar otra información, incluidos números de teléfono que la persona ha utilizado en los últimos cinco años o direcciones de correo electrónico utilizadas en la última década. También se buscarían metadatos de fotos enviadas electrónicamente, así como información extensa de los familiares del solicitante, incluidos sus lugares de nacimiento y sus números de teléfono.

La solicitud que las personas ahora deben completar para participar en el ESTA pide un conjunto más limitado de preguntas, como los nombres de los padres y la dirección de correo electrónico actual.

Al preguntarle si le preocupa que la medida pueda afectar al turismo, Trump respondió el miércoles en la Casa Blanca que no.

“Queremos seguridad, queremos protección, queremos asegurarnos de que no estamos dejando entrar a las personas equivocadas a nuestro país”, dijo Trump.

El público tiene 60 días para comentar sobre los cambios propuestos antes de que entren en vigor, según el aviso.

Los funcionarios de la agencia fronteriza no respondieron de inmediato a preguntas sobre las nuevas reglas.

El anuncio no especificó qué busca el gobierno en las cuentas de redes sociales ni por qué estaba solicitando más información.

Pero la agencia dijo que estaba cumpliendo con una orden ejecutiva que Trump firmó en enero que pedía un mayor escrutinio de las personas que vienen al país, para prevenir la entrada de posibles amenazas a la seguridad nacional.

Los viajeros de países que no forman parte del sistema del exención de visas ya están obligados a presentar su información de redes sociales, una política que se remonta al primer mandato Trump. La política se mantuvo durante la presidencia de Joe Biden.

Pero los ciudadanos de países con exención de visa no estaban obligados a hacerlo.

El gobierno federal ha intensificado desde enero los controles de inmigrantes y viajeros, tanto aquellos que intentan ingresar como aquellos que ya están en el país. Los funcionarios han endurecido las reglas de visa al requerir que los solicitantes configuren todas sus cuentas de redes sociales como públicas para que puedan ser más fácilmente examinadas y verificadas por lo que las autoridades consideran información potencialmente despectiva. Negarse a configurar una cuenta como pública puede considerarse motivo para negar una visa, según las pautas proporcionadas por el Departamento de Estado.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración ahora considera si un solicitante de beneficios, como una tarjeta verde, “apoyó, promovió, respaldó o de alguna manera defendió” opiniones antiamericanas, terroristas o antisemitas.

El creciente interés en el escrutinio de redes sociales ha generado preocupación entre defensores de la inmigración y la libertad de expresión sobre qué es lo que busca el gobierno de Trump y si las medidas apuntan a personas que critican su presidencia en una infracción a los derechos de la libertad de expresión.