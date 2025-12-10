Confirma MLB serie 2026 en Ciudad de México entre Diamondbacks y Padres

Los juegos del 25 y 26 de abril marcarán la tercera visita consecutiva de temporada regular a México

ARCHIVO - José Treviño de los Yankees de Nueva York batea un triple ante los Diablos Rojos durante un juego de exhibición en el estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México, el 25 de marzo de 2024. (AP Foto/Fernando Llano)

ORLANDO, Florida.- El béisbol de las Grandes Ligas confirmó el miércoles el plan para realizar en 2026 una serie de dos juegos entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego en el estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México el 25 y 26 de abril.

La serie se anticipó cuando se anunció el calendario de la temporada regular en agosto, pero no se confirmó hasta el miércoles. Arizona será el equipo local para ambos juegos.

“Estamos muy ilusionados de mostrar nuestra marca internacionalmente una vez más y agradecer a MLB por seleccionarnos”, dijo Derrick Hall, presidente, CEO y socio general de los Diamondbacks.

Esta será la tercera serie de juegos de temporada regular en la Ciudad de México después de que los Padres barrieron a San Francisco en 2023 y Houston hizo lo mismo con Colorado en 2024, ambas en series de dos juegos.

Los juegos programados en San Juan, Puerto Rico, y la Ciudad de México en 2020 fueron cancelados debido a la pandemia de coronavirus y los juegos contemplados para 2025 fueron descartados por razones financieras.

Se escenificaron partidos de temporada regular en Monterrey, México, en 1996 (Padres y Mets de Nueva York), 1999 (Padres y Rockies), 2018 (Dodgers de Los Ángeles y Padres) y 2019 (Cincinnati y San Luis, y Houston y los Angelinos de Los Ángeles).

El acuerdo colectivo de MLB también contemplaba juegos en París en 2025 y en Londres el próximo año, pero el viaje a Francia fue cancelado por la falta de un promotor y la serie en Gran Bretaña debido a problemas de programación con el Estadio Olímpico de West Ham y la cadena de etelevisión Fox. El contrato contempla juegos en San Juan en 2026, pero no se ha anunciado ninguno.