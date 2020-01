‘Propicia federación incertidumbre económica’

NUEVO LAREDO, TAM.- El gobierno federal debe generar más confianza en el sector empresarial, planteó el analista financiero Alberto De León Casso, quien criticó la práctica de desmentirse entre funcionarios del gobierno federal porque propician incertidumbre entre los inversionistas.

Aunque existen factores económicos favorables como una inflación controlada y un tipo de cambio (bancario) que se ha mantenido en 19 pesos durante los últimos meses, explicó que los inversionistas toman en cuenta todos los factores para decidirse en gastar su dinero en el país, y varias señales del gobierno federal no han sido acertadas.

“Ya se ha comentado que es poco estratégico que el presidente de la república salga a corregir a la plana de los secretarios de estado, y vimos que le corrigió la plana al secretario de educación, al secretario de Comunicaciones, a la secretaria de Energía, y eso desorientaba muchísimo a la prensa internacional especializada en finanzas y economía, creando un halo de desconfianza entre los inversionistas internacionales”, planteó De León Casso.

Para muestra un botón, expresó, y puso como ejemplo las declaraciones de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, quien dio la bienvenida a la inversión de China, para la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, y el embajador de China en México informó efectivamente que invertirán mediante un préstamo la cantidad de 600 millones de dólares, pero en cuestión de horas la Secretaria de Energía, Roció Nahle, desmintió lo dicho por Márquez Colín y al mismo embajador de China.

“Esa práctica no abona mucho a la confianza de un inversionista. Debo reconocer que ha disminuido esa tendencia en el presidente de la república de corregir a los funcionarios. Pero aun existe, de hecho, ahora los secretarios de estado salen a desmentir a otros secretarios de estado. Si la medida era nociva cuando lo hacía, o lo hace el presidente, imagínense ahora que ya también lo hacen los secretarios entre ellos”, consideró el analista financiero.

Lo preocupante, añadió, es que de ser cierta esa inversión, estaría en riesgo de perderse porque fue desmentida.

“Aquí lo grave, lo que nos preocupa, no solamente es que se desmiente a una Secretaria, sino que de ser verdad ésta inversión o préstamo, que por cierto debemos decir que son muy diferentes, los bancos chinos no buscan una utilidad sino les interesa establecer mejores relaciones comerciales con México. En resumen: desmentirse no es bueno, no es una señal positiva para los inversionistas”, argumentó.