Promueve UAT uso de sus instalaciones

NUEVO LAREDO, TAM. – Con las nuevas disposiciones emitidas por el gobierno del Estado, y las cuales ya fueron publicadas en el Periódico Oficial, el Gimnasio de la UAT, estará trabajando al 90% de su capacidad, eliminando el sistema de citas que tenía implementado desde que abrieron sus puertas a los alumnos y público en general.

‘Hasta hace unos días habíamos estado trabajando con grupos con capacidad el 50% en cada área, se sigue el protocolo que es el uso de cubrebocas, desinfectar las áreas, revisión de temperatura, hasta hoy se estaban checando las citas por medio de internet para poder acudir a entrenar, esto se elimina y, conforme a la publicación del Periódico Oficial, subieron al 90% en las diferentes áreas’, precisó Juan Guillermo Suárez, director del Gimnasio de la UAT.

Destacó que para el Gimnasio de la UAT no será ningún problema acatar esta disposición ya que normalmente no se llenan todas las instalaciones el 100%, y en caso de que se detecte que se rebase el 90%, se tomarán las medidas necesarias para no violar esta indicación, ya que los usuarios del gimnasio están entusiasmados por regresar a realizar actividad física.

‘Hemos tenido muy buena respuesta, este ya es un gimnasio muy representativo aquí en Nuevo Laredo, donde la gente nos estaba esperando, en época normal tenemos arriba de 2 mil usuarios al año, ahora fácil tenemos unos 500 usuarios, estamos precisamente abajo de la media”, comentó.

Para concluir Juan Guillermo Suárez, invitó a la ciudadanía que disfruta de hacer ejercicio para que se acerquen al Gimnasio de la UAT, ya que se abrirá una clase de Danza Aeróbica, así como otra de Taekwondo, al mismo tiempo que se celebrará el próximo jueves 24 de marzo los 19 años de que se abrió el gimnasio, festejando con una master class. La invitación es a todo el público, será gratuito iniciando a las 9 de la mañana.