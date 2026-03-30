Promueve INMUJER conciencia de género

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo (INMUJER) llevó a cabo una jornada de actividades enfocadas en la sensibilización, reflexión y formación en temas de igualdad de género y salud mental, contando con la participación de la destacada psicóloga clínica Elia Paulina González.

Como parte de estas acciones, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se impartió la conferencia “Desmantelando el machismo”, dirigida a la población estudiantil, en la que se abordaron de manera crítica las prácticas, creencias y estructuras que perpetúan la desigualdad de género.

Durante la conferencia, se analizaron las expresiones actuales del machismo en distintos ámbitos, como el entorno laboral y las relaciones interpersonales, destacando cómo muchas de estas conductas permanecen normalizadas o invisibilizadas en la vida cotidiana.

Asimismo, se reflexionó sobre su impacto en el bienestar emocional y en la construcción de vínculos, integrando ejemplos desde la experiencia clínica de la ponente.

Como parte del contenido, se presentaron herramientas prácticas como el “machistómetro” y el “acosómetro”, que permiten identificar conductas, actitudes y narrativas machistas, promoviendo una mayor conciencia y capacidad de acción ante estas situaciones.

De igual forma, se llevó a cabo el taller “Psicoterapia con perspectiva de género”, dirigido a profesionistas del área de la salud mental, incluyendo personal del Instituto de la Mujer, Casa Violeta y Centro LIBRE, así como psicólogas de la ciudad. Este espacio permitió fortalecer conocimientos y herramientas para brindar una atención psicológica más empática, informada y con enfoque de género.

La psicóloga Elia Paulina González cuenta con más de una década de experiencia en la prevención de la violencia y la promoción de la salud mental con perspectiva de género. Está certificada en Igualdad y Empoderamiento de la Mujer por la Universidad de Salamanca y ha participado como conferencista en espacios nacionales e internacionales.

A través de este tipo de actividades, el Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo reafirma su compromiso de generar espacios que fomenten la conciencia social, el bienestar emocional y la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.