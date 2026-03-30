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Lleva Miranda Niño información a neolaredenses

La jornada de difusión incluyó visitas a la colonia Mirador, Los Aztecas y Casas Geo

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El licenciado Jorge Luis Miranda Niño, junto con sus colaboradores, ha estado recorriendo diferentes sectores de Nuevo Laredo, Tamaulipas, entregando el periódico Regeneración y el libro de los 100 postulados morenistas.

La jornada de difusión incluyó visitas a la colonia Mirador, Los Aztecas y Casas Geo, donde Miranda Niño y su equipo informaron a la ciudadanía sobre las actividades de Morena a nivel nacional y cómo se está trabajando dentro de la Cuarta Transformación.

“Es importante informar a la ciudadanía sobre los avances y logros de nuestro movimiento”, comentó Miranda Niño. “Queremos que la gente conozca cómo se está trabajando para mejorar la vida de los mexicanos”.

La entrega de materiales informativos y la difusión de los postulados morenistas son parte de los esfuerzos de Miranda Niño y su equipo para mantener a la ciudadanía informada y comprometida con el proyecto de transformación del país.

Cabe agregar que, Tamaulipas ha sido de los estado que más militantes ha sumado en este último año a Morena, esto habla del gran trabajo que se está realizando por el movimiento de regeneración nacional.

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