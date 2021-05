Promueve Cristabell proyectos para NLD

NUEVO LAREDO, TAM.- Como parte de sus acciones para dar a conocer sus propuestas de trabajo, la candidata de PRI a la presidencia municipal, Cristabell Zamora Cabrera, visitó la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (AAANLD), en donde dio a conocer de qué manera trabajará una vez que logre el triunfo este 6 de junio.

Acompañada por sus compañeros de fórmula, Laura Valdez Covarrubias como candidata a diputada federal; Lety Barrera, aspirante a la diputación local por el Distrito 01; Jesús Valdez Zermeño, por el Distrito 02; Raúl Garza por el Distrito 03 y su suplente Saúl Gutiérrez, Cristabell dijo que buscan una legislatura que armonice para que los reglamentos sean eficientes para que el Cabildo pueda realizar mejor su trabajo.

“Sí quiero una diputada federal que así como yo me apliqué en su momento y como yo tenía el compromiso de devolverle a mi ciudad progreso, y queremos que den la batalla en el Congreso Federal, cuando yo fui diputada federal fui de oposición y no la tuve fácil, pero sé claramente que cuando los proyectos y las causas están sustentadas, son viales y reales no hay manera de que los echen atrás”, enfatizó.

“Es cuestión del empoderamiento también de la sociedad, de exigir lo que como región nos corresponde, hay tanto que empoderar a nuestra gente y lo más importante, que el ciudadano entienda y comprenda que cada impuesto que se paga lo va a desquitar en función de los servicios que van a prestar”, destacó.

Por la mañana acudió a la empresa Enrique Ramos y Compañía, en donde saludó a los empleados del lugar y se entrevistó con el propietario de la misma, sitio al que también llevó sus propuestas de trabajo.