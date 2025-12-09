Promueve Ayuntamiento actividades inclusivas con exhibición de basquetbol sobre sillas de ruedas

Nuevo Laredo, Tam.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Nuevo Laredo fue escenario de una emotiva y enérgica exhibición de básquetbol 3×3 sobre silla de ruedas, organizada por la Dirección de Cultura Física y Deporte en coordinación con el Club Fundadores, equipo local que representa con orgullo al deporte adaptado.

La demostración deportiva reunió a familias, jóvenes y aficionados que, desde las gradas, aplaudieron cada jugada y reconocieron el esfuerzo de las y los atletas que protagonizaron un encuentro lleno de entrega y habilidad. Entre pases precisos, tiros contundentes y juegos dinámicos, quedó claro que el espíritu deportivo trasciende cualquier barrera.

Cada punto anotado fue un recordatorio de que las capacidades se fortalecen con disciplina y que la verdadera fuerza proviene de la determinación. La cancha se convirtió en un espacio donde la inclusión no solo se impulsa, sino que se vive y se celebra.

El Gobierno Municipal, a través de estas actividades, refrenda su compromiso de promover el deporte adaptado como una herramienta de integración social, motivación y desarrollo personal. Con su ejemplo, las y los jugadores del Club Fundadores inspiraron a la comunidad y dejaron claro que cuando la pasión guía, no hay reto que no pueda superarse.