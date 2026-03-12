Productores de los Oscar anuncian celebraciones de “KPop Demon Hunters” y “Sinners”

“Tenemos dos historias realmente únicas que se van a celebrar en el escenario”, afirmó el productor ejecutivo de los Oscar

Una réplica de una estatuilla de los Premios de la Academia se muestra antes del anuncio de las nominaciones a la 98.ª edición de los Premios Oscar el jueves 22 de enero de 2026, en el Teatro Samuel Goldwyn en Beverly Hills, California.(Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

El éxito “Golden” de “KPop Demon Hunters” se ha interpretado bastantes veces en los últimos meses. Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami han pasado por los programas de Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon, los Brit Awards e incluso el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Pero cuando suban al escenario en los Oscar el domingo, no será solo su, bueno, habitual canción y baile.

Los productores detrás de la 98ª edición de los Premios de la Academia se han propuesto celebrar no solo la canción, sino el fenómeno cultural de la propia película. Esa lógica explica por qué la otra canción nominada que tendrá un momento en la transmisión será “I Lied to You”, de “Sinners”, un éxito taquillero y la película con más nominaciones de todos los tiempos.

“Tenemos dos historias realmente únicas que se van a celebrar en el escenario”, afirmó el productor ejecutivo de los Oscar, Raj Kapoor. “Son más grandes que solo las canciones. En realidad tratan sobre el cine y el oficio”.

Miles Caton y Raphael Saadiq estarán presentes para el momento de “Sinners”, que busca explorar el papel que la música desempeña en la película con la ayuda de Misty Copeland, los músicos de blues Eric Gales, Buddy Guy y Christone “Kingfish” Ingram, los actores Jayme Lawson y Li Jun Li, así como Brittany Howard, Bobby Rush, Shaboozey y Alice Smith. Kapoor señaló que el cineasta Ryan Coogler también ha participado en su preparación.

Conan O’Brien está “rebosante de ideas”

Kapoor y la productora ejecutiva Katy Mullan, que ganaron premios Emmy por su trabajo en la 96ª edición de los Oscar, han trabajado durante meses para armar el show del domingo, que marcará el regreso del presentador Conan O’Brien.

“Hemos llorado de risa”, comentó Mullan. “Hay tantos grandes momentos que él va a aportar al show”.

Uno de los temas del show este año es el toque humano, explicó Kapoor, desde el diseño del escenario hasta los segmentos grabados.

“En realidad es la historia de cómo sentimos esta conexión y de cómo este latido del cine es inconfundiblemente humano”, expresó Kapoor. “Ojalá que todo el show, y cómo Conan te hace sentir, y todo ello, sea como si estuviera tocado por manos humanas y por la creatividad humana”.

Atención al nuevo premio de casting

El show recupera su tratamiento de los “cinco fantásticos”, usado por primera vez para destacar a los nominados de actuación en 2024, y luego a vestuario y cinematografía en 2025. Este año será para el nuevo premio de casting.

“Como es un premio nuevo, vamos a celebrarlo con un momento en el que no solo tendremos a estrellas increíbles hablando de los nominados, sino también dándonos contexto y algunas claves sobre lo que hacen los directores de casting”, explicó Mullan. “Vamos a ver a muchas estrellas que la gente adora en ese escenario hablando de los fabulosos nominados de este año”.

Si ocurriera un “momento BAFTA”

Quienes producen los Oscar saben de primera mano cómo las transmisiones en vivo pueden derivar en momentos inesperados, buenos y malos. Hace apenas unas semanas, la conversación global se centró en los Premios de Cine de la Academia Británica, no por grandes discursos o actuaciones, sino por un insulto racial gritado por un activista de la campaña sobre el síndrome de Tourette mientras las estrellas de “Sinners”, Michael B. Jordan y Delroy Lindo, presentaban un premio.

Aunque los productores de los Oscar no entraron en detalles específicos sobre cómo habrían manejado esa situación, tras incidentes que van desde la bofetada de Will Smith en el escenario hasta el error con el sobre de mejor película de “La La Land”, subrayaron que se sienten preparados para abordar cualquier tipo de problema en el show.

“Tenemos protocolos realmente sólidos para abordar problemas en nuestro show, cualquier tipo de problema”, indicó Mullan. “Planificamos mucho para asegurarnos de que estén establecidos. Trabajamos con la cadena y con la academia para asegurarnos de estar tan preparados como sea posible para entrar al show con esos protocolos y de que todo el mundo los entienda”.

Estrellas y sorpresas

Como siempre, los productores quieren mantener un elemento de sorpresa. Se han anunciado muchos presentadores de primera línea, entre ellos Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Javier Bardem, Maya Rudolph, Anne Hathaway, Will Arnett y Priyanka Chopra Jonas, pero esperan mantener aún más nombres en secreto hasta el show.

“Si vieras la lista de personas que van a estar en el escenario, literalmente te dejaría con la boca abierta. Y hay gente que no ha estado en el escenario en muchísimo tiempo”, manifestó Kapoor. “Creo que nuestro show va a tener constantemente, durante toda la noche, esos momentos que sorprenden y encantan por completo”.