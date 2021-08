Primaria Altamirano inscribe a sus alumnos para ciclo 2021-22

NUEVO LAREDO, TAM.- Realiza la primaria Ignacio M Altamirano, la reinscripción de sus alumnos que ingresarán al ciclo escolar 2021-2022.

Esta fue una de las más de 300 instituciones de educación básica que están cumpliendo en tiempo y forma con este proceso.

La directora de este plantel, profesora Irma Salas, explicó que durante este tiempo de pandemia siempre se mantuvo el cuidado de las instalaciones por parte del personal de intendencia, pero es importante que los padres de familia estén conscientes que no es fácil regresar a las clases presenciales, especialmente por mantener la sana distancia.

“Se avisó por los grupos de WhatsApp que hoy empezaban las reinscripciones porque tenemos demasiadas solicitudes de niños de otros lugares y nosotros primero tenemos que ver cuántos niños tenemos para darle lugar a los demás y está muy bien”, consideró.

Indicó que la semana pasada, correspondió a los padres de familia el acudir a colaborar en los trabajos de limpieza, pero la presencia fue escalonada para evitar riesgos de contagio de Covid-19.

“El jueves y viernes vinieron un grupo de padres de familia, dos padres por salón, unos hacían una limpieza, otros movían bancos y sacudían, llegaban dos y se iban dos, se cuidó mucho el mantener la sana distancia, la higiene, el cubrebocas y el uso del termómetro”, señaló.

“Aquí los intendentes no tuvieron receso, porque la escuela estaba sola, se encargaron de hacer el aseo, no dejaban que la hierba creciera, limpiaban la escuela, y sus alrededores, la escuela no está en magníficas condiciones como yo quisiera, pero sí está en condiciones aceptables”, agregó.

Aunque hay la solicitud de que este próximo 30 de agosto inicie el próximo ciclo escolar de manera presencial, debido al estado de pandemia, en este plantel todavía se está en la espera de más indicaciones para el arranque de este año académico.

“El regreso a clases todavía no es un acuerdo definitivo, estarían entrando los alumnos en un horario escalonado, aquí nosotros no es fácil que entremos en esa situación porque tengo grupos de 40, 42 y hasta 43 niños. Como los voy a repartir. A mí me gustaría que vinieran 10 niños por grupo para evitar los contagios, es más seguridad para el maestro, para los propios niños y los padres de familia porque es mucho riesgo para uno. Esperamos que se nos den más indicaciones para este próximo 30 de agosto”, declaró.

Aclaró que será el padre de familia quien tenga la última palabra de llevar a su hijo a clases presenciales o no.

“La carta responsiva aquí la tenemos, el padre de familia viene llena la carta responsiva, ellos se van hacer responsables si quieren que su hijo venga a estudiar de manera presencial o que se quede de manera virtual, porque si le llega a pasar algo, el responsable será el director”, comentó.

Finalmente solicitó a los padres de familia mantener un acercamiento con sus hijos durante este nuevo ciclo escolar que está por iniciar.

“Que los padres de familia se acerquen a sus hijos y estén pendientes, esta pandemia a pesar de estar muy difícil espero y nos deje algo bueno, que nos haga más conscientes del trabajo que realiza el maestro no solamente con dos niños, sino con 40, hay que tener un poquito de consideración. Todos debemos de ser conscientes de que esta pandemia vino para bien”, concluyó.