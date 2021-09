Prevén colegios amparos ante cambios por NOM

CIUDAD DE MÉXICO.- Voceros de colegios particulares anunciaron que alistan amparos legales en contra de la NOM 237, pues acusan que de avalarse este proyecto de norma impulsado por la Secretaría de Economía (SE), se les sobrerregularía, se invadirían competencias, se les obligaría a pagar más certificaciones y debido a la carga financiera, algunas instituciones desaparecerían.

En el foro virtual “Implicaciones y riesgos para las Instituciones Educativas Particulares de aprobarse la NOM 237”, Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) reprochó el trato dado por la SE a los colegios, y subrayó que se emprenderá una lucha legal en la defensa de sus derechos.

Explicó que actualmente son considerados como prestadores de servicios educativos, y con esta norma se les pretende tratar como actividades mercantiles, por lo que en vez de ser regulados por la Secretaría de Educación Pública, pasarían además a estar bajo la jurisdicción de la SE y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

“(La SE y Profeco) no tienen facultades para esto, no están facultados para emitir cualquier norma que afecte nuestra esfera jurídica y nos cree obligaciones. Están inclusive cometiendo un delito porque están ejerciendo facultades que no tienen”, expuso.

“Tu misma ley te lo prohíbe. En tu artículo 5 de la Ley General de Protección al Consumidor dice que tus actividades están exentas de situaciones que no sean de carácter mercantil y la educación no es de ese carácter”, agregó.

Al respecto, aseveró que insistirán en que el proyecto sea desechado, sin embargo acotó, de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, interpondrán diversos recursos legales, como los de amparo o de nulidad, los cuales adelantó, ya se están preparando.

“En términos generales casi con un 80 por ciento ya tenemos todo listo para emitir, para hacer uso del recurso de amparo. Todavía nos falta el otro 20 por ciento porque no sabemos qué van a poner dentro de esa norma. Entonces tenemos que ver hasta que sea publicada en el Diario Oficial. Ahí vamos a ver qué () vamos a ver qué van a meter ellos, porque están aprovechando. Pero de que vamos a ganar el recurso de amparo, lo vamos a ganar”, apuntó.

Itzel Carmona Gándara, presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos, AC (FEPEMOR) e integrante de la Comisión Política Legal de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) indicó que se ha acreditado que no hay materia para que esta norma exista, por lo que debería ser cancelada.

Insistió en que el Gobierno federal se excedería con esta NOM, puesto que actualmente los colegios ya son regulados por al menos 53 leyes de orden federal. Y no obstante, agregó, también acatan lineamientos a nivel estatal y municipal, por lo que con se incrementaría su carga administrativa y financiera.

Enfatizó en que actualmente, ellos no deciden el rango de colegiaturas, sino que éstas están marcadas por las mismas autoridades, por lo que aclaró que los incrementos en los pagos que debería efectuar padres de familia, serían propiciados por el Estado.

“No somos nosotros quienes decidimos cuánto cuesta la educación () lo deciden las autoridades, quienes nos indican qué tenemos que pagar, cada cuanto tenemos que pagar, cómo se paga, vaya, la cantidad etcétera. Nosotros pasamos por un tema complejo que es que determinamos nuestros costos de operación y le damos esta información al usuario de nuestro servicio en los meses de junio y julio más o menos”, expuso, al tiempo que recordó que los costos dados deben mantenerlos durante todo el ciclo escolar.

María Luisa Flores del Valle, presidenta de la Alianza para la Educación Superior, A.C. (ALPES) enfatizó en que al avalar esta norma se estaría condenando a diversos colegios que de por sí vieron afectada su matrícula por afectaciones propias de la pandemia por Covid-19.

¿Y las escuelas públicas, qué?

Luis Arturo Solís Bravo, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) criticó que el Gobierno federal concentre esfuerzos en sobrerregular a escuelas privadas, mientras que las públicas operan con deficiencias de infraestructura, carencias y no garanticen educación de calidad.

Remarcó que los tutores envían a sus hijos a instituciones de paga para buscar mejoras, y los colegios particulares también son parte del Sistema Educativo Nacional.

Indicó que sobre las escuelas públicas debería haber más vigilancia, pues éstas son las que reciben recursos del erario, y concentran a la mayoría de los estudiantes del País, pero pese a ello, su información no es clara.

“¿La regulación son sólo para las escuelas particulares?, ¿Y las públicas no son sujetas de regulación? La Secretaría de Educación Pública están dando un trato desigual y están siendo inequitativas si yo pongo en el centro de la discusión el bien superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país”, consideró.

Con base en datos oficiales y de organizaciones, mencionó que el 31 por ciento de las escuelas de educación básica en México, presentan daños estructurales; 55 por ciento de éstas, cuentan con carencias de accesibilidad; y 23 por ciento, no tienen servicio sanitario de agua.