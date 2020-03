Prevén 4 años para levantar economía

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta cuatro años podría tardar la recuperación de la economía mexicana y lograr el nivel registrado en 2019, dependiendo de los programas de estímulos económicos y confianza de los inversionistas que se pongan en marcha.

Gabriel Casillas, presidente del Comité de Estudios Económicos del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas (IMEF), afirmó que se espera que la economía mexicana caiga 3.5 por ciento este año.

Mientras que el periodo de recuperación dependerá de los programas de estímulo y confianza de los inversionistas, el cual podría ser de entre año y medio hasta cuatro años.

“Dependiendo de las políticas públicas, si hay un regreso del peso del petróleo, si se abren las rondas petroleras, si hay un compromiso del Presidente junto con los legisladores de no estar con este activismo legislativo, te puede tomar un año y medio o dos años, pero si no se hace esto te va a tomar 3 a 4 años”, dijo.

Actualmente, por la escasez de estímulos del Gobierno federal y la baja inversión, se espera que México sólo crezca en uno por ciento en 2021, cifra que podría mejorar de anunciarse un programa sólido de rescate, señaló Casillas.

“Es entendible que el Presidente no quiera hacer rescates, nadie en el mundo quiere hacer rescates, pero hay que diferenciar entre un rescate para empresas que no están bien, o las empresas que están bien y por un tema de liquidez no puedan sobrevivir”, comentó.

Según instituciones financieras como Moody’s o JP Morgan, que han disminuido sus proyecciones de crecimiento de la economía mexicana, la falta de respuesta del Gobierno para paliar los efectos del coronavirus será una de las causas del bajo crecimiento este año.

Casillas explicó que el IMEF se propuso utilizar el balance de la Banca de Desarrollo que está bien capitalizada y que puede poner capital de riesgo en otorgar líneas de crédito y esquemas de garantía vía directo o vía comercial.

Esto permitiría a las empresas afectadas sobrevivir los efectos del coronavirus por el tiempo que duren las medidas de contingencia.

Además, consideró posible un programa contracíclico que incremente el déficit fiscal, si se acompaña con la promesa de una reforma fiscal para incrementar la recaudación.

“Si el Gobierno quiere puede hacer un verdadero programa contracíclico, pero para poder convencer a calificadoras de que se está haciendo con prudencia fiscal se requeriría que haya una reasignación de presupuesto muy importante.

“Es necesario dar señales de se generará mayor recaudación, de lo contrario, sólo se prevé que siga reduciendo la inversión en infraestructura”, afirmó el experto.