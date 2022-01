Prevé Banco Base caída del PIB en primer trimestre

CIUDAD DE MÉXICO.-Como efecto de la nueva ola de contagios por la variante Ómicron del Covid-19, es altamente probable que en el primer trimestre de este año haya una ligera caída del Producto Interno Bruto (PIB) de México, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base.

‘Sí vemos que hay una correlación importante entre la movilidad y la actividad económica y estamos viendo un alto número de contagios por el coronavirus y que la movilidad está muy restringida, no de manera oficial, sino porque las personas no salimos a la calle para no contagiarnos, esto genera la idea de que puede darse una ligera contracción del PIB en el primer trimestre del año’, declaró en conferencia de prensa.

Esto implicaría una tercera caída consecutiva, ya que durante el cuarto trimestre de 2021 la economía mexicana se contrajo 0.08 por ciento respecto al periodo previo, caída que se unió a la baja de 0.43 por ciento del tercer trimestre del año anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), elaborada por Inegi.

Asimismo, Siller consideró que la economía mexicana crecerá este año entre 0.5 y 1.50 por ciento y sostuvo que es poco probable que alcance el 2.5 por ciento.

El escenario más probable es que el incremento sea de 1.5 por ciento debido a una baja inversión, elevada inflación, entre otros factores; sin embargo, la expansión podría ser de apenas 0.50 por ciento si la reforma eléctrica es aprobada en los términos en que está planteada, aseveró.

Con un crecimiento de apenas 0.50 por ciento, el PIB recuperaría los niveles que tuvo en 2018 hasta el 2025, alertó.

‘(Ese crecimiento) sería algo muy malo para la economía mexicana, dado que esto todavía alarga más el periodo de recuperación del PIB completo, del PIB per cápita e implicaría que el empleo se tardaría mucho más en regresar previo a la crisis del coronavirus y eso que el mercado mexicano no estaba en su mejor momento antes del coronavirus’, declaró en conferencia de prensa.

En ese sentido, aseveró que es imposible que México tenga este año un crecimiento del 4.1 por ciento, tal como estima la Secretaría de Hacienda, a menos que se reoriente el gasto público y se genere una mayor confianza entre consumidores y empresarios.

Sin embargo, recordó, esta estimación está muy por encima de la media de analistas e incluso del Fondo Monetario Internacional (FMI) que la semana pasada ajustó a la baja el crecimiento del País desde 4 por ciento a 2.8 por ciento.

Pese a la contracción de la economía en los últimos dos trimestres de 2021, el País no está en recesión, ya que para ello también debería haber una caída en la generación de empleos y en México la tendencia es la contraria, mencionó.

‘No es recesión, pero es estancamiento económico y el hecho de estar viviendo un estancamiento ya es algo muy malo’, declaró.

A la par de este estancamiento, el País enfrenta una estanflación (un estancamiento económico con alta inflación), lo que afecta negativamente a los hogares, ya que por un lado, no hay empleos bien remunerados y, por otra parte, existe un incremento de precios.

Siller enfatizó que los hogares mexicanos están enfrentando una inflación que no se veía desde la década de los 80, lo cual genera que pierdan poder adquisitivo.

En términos económicos, el actual sexenio se consideraría perdido por el bajo crecimiento económico.