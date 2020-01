Prevé analista bajo crecimiento

De León Casso criticó los subejercicios del gobierno federal durante el año pasado al no invertir en infraestructura. [Cortesía]

De León Casso criticó los subejercicios del gobierno federal durante el año pasado al no invertir en infraestructura. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un bajo crecimiento para el primer trimestre del 2020, es el pronóstico del analista financiero Alberto De León Casso, quien criticó los subejercicios del gobierno federal durante el año pasado al no invertir en infraestructura.

Sin embargo, aclaró que el panorama puede cambiar, siempre y cuando el gobierno federal utilice correctamente el presupuesto 2020 e invierta de inmediato en obras de infraestructura para favorecer y movilizar la economía, después de 12 meses con bajo crecimiento económico.

“El pronóstico para el primer trimestre del 2020 es como un espejo de lo que fue el último trimestre del 2019, es decir, nuestro pronóstico es que el primer trimestre de éste año será muy parecido al último del año pasado. El último trimestre del año pasado no fue óptimo, no hubo crecimiento económico”, explicó De León Casso.

En concreto, consideró que la economía nacional sigue en una contracción, con bajo crecimiento, o en desaceleración, como también se le puede llamar con otros términos de Economía.

Cuestionó que el gobierno federal y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmen que lograron ahorros durante 2019 y gastaron menos presupuesto, cuando en realidad fueron subejercicios.

“Eso no son ahorros, sino es una mala o equivocada aplicación del presupuesto. Por eso se les llama subejercicios porque no aplicaron esos recursos tal como fue presupuestado. Entonces, ¿para qué elaboran un presupuesto si no lo van a cumplir? Nosotros esperamos que ahora sí el gobierno federal y el presidente de la república apliquen pronto y bien el presupuesto. Es urgente que lo hagan, de lo contrario, tendremos otro trimestre con bajo crecimiento”, agregó.

También es indispensable, añadió De León Casso, que el presidente de la república genere confianza entre los inversionistas porque varias importantes inversiones están frenadas porque los empresarios no tienen certidumbre.

Sin duda, dijo que un factor económico positivo es que la inflación se mantuvo controlada y disminuyó durante el 2019, y sigue controlada hasta ahora, mientras el peso mexicano ha logrado sacar provecho y fortalecerse frente al dólar, como lo muestra el tipo de cambio en los bancos, pero aclaró que no son suficientes factores para reactivar la economía y generar crecimiento, sino se requiere inversión.