Cargan pacientes con caos y escasez

El anuncio del Seguro Popular en el módulo del Hospital Universitario que todavía estaba el pasado viernes ya no estaba ayer, desconcertando más a los pacientes. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que a partir de este año sustituye al Seguro Popular, “debutó” con escasez de médicos y medicamentos, reclamos de pacientes por deficiencias de atención y cobros, así como falta de reglas.

Niegan atención en HU al acabar Seguro Popular

Según las reformas a la Ley General de Salud, el Insabi debe operar en los mismos términos que el Seguro Popular mientras se define su reglamento, en junio.

Sin embargo, a pesar de que el Gobierno federal prometió la gratuidad total en la atención, como con el Seguro Popular, muchos pacientes han topado con otra realidad.

Por ejemplo, en Monterrey, Damaris Citlali, de 19 años, fue internada el 10 de diciembre en el Hospital Universitario y fue diagnosticada con el Síndrome de Guillain-Barré.

Su mamá, Genoveva Bautista, de Salinas Victoria, dijo que al principio trabajadoras sociales del hospital le dijeron que el Seguro Popular podía cubrir los gastos médicos.

Pero, a partir del 1 de enero, con el inicio del Insabi, el HU le informó que el tratamiento de Damaris ya no es cubierto y ahora le deben 500 mil pesos al hospital.

“Primero me dijeron que iba a entrar el Seguro (Popular)”, afirmó Bautista, “y ya me dijo la trabajadora social que no va a entrar.

“Yo le digo que me atiendan a la muchacha y ya veré cómo le hago”, agregó.

“Ya después que me den trabajo de intendencia, yo trabajo de noche, de día, como sea, y en cinco o 10 años yo les pago”.

Casos similares se repiten en otros hospitales de Nuevo León y en todo el País.

Así, mientras que en el Hospital Universitario de Monterrey desapareció ya el letrero del módulo que atendía el Seguro Popular, en Guadalajara cuelga un anuncio de “Fuera de servicio” en el mismo módulo del Hospital General de Occidente (HGO), provocando que pacientes busquen respuesta sobre el futuro médico que les espera.

Édgar Jiménez Manjarrez, de 21 años, está bajo tratamiento por insuficiencia renal y recibía en el HGO cada tres días hemodiálisis a cargo del Seguro Popular.

Pero con el cambio al Insabi, sólo ha recibido una hemodiálisis desde el 31 de diciembre pasado, además de que le han negado las donaciones de sangre que requiere, según denuncia su madre, Arcelia Manjarrez González.

“Ni siquiera nos explican por qué”, reclamó la madre, “y yo tengo miedo que sólo lo vayan a dejar a que se agrave para entonces sí atenderlo”.

En la CDMX, Alicia Serrano llevó a su hijo de 5 años con influenza al Instituto Nacional de Pediatría y tuvo que pagar la consulta en 55 pesos, un estudio de tórax en 95 pesos y comprar el medicamento en una farmacia privada, cuando antes todo lo cubría el Seguro Popular.

Salomón Chertorivski, ex Secretario de Salud, aseguró que los Estados desconocen cuándo y cuántos recursos van a recibir y cómo operar los servicios bajo el nuevo modelo.

Recordó que el Seguro Popular, que pagaba a los Estados por atención básica para personas sin seguridad social, cubría 66 padecimientos de atención especializada, entre ellos el cáncer de mama, pero ante la incertidumbre de si ahora se les va a pagar o no, las instituciones de tercer nivel pueden cobrar cuotas o no atender.

“Los administrativos en Cancerología, en Pediatría, en los Hospitales Civil de Guadalajara y Universitario de Nuevo León, en todas las instituciones que atienden el tercer nivel”, apuntó, “no saben con certeza de dónde vendrán los pagos y pues sí puede empezar a complicar la operación misma”.

El Insabi operará mediante convenios con los Estados. Ayer, el Gobernador de Aguascalientes, el panista Martín Orozco, aseguró que el Seguro Popular no desaparecerá en la entidad.