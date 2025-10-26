Presidirá Monseñor Rogelio Cabrera López misa este domingo en San Judas Tadeo

Nuevo Laredo, Tam.– La parroquia de San Judas Tadeo continúa con las celebraciones más esperadas del año, en honor al santo patrono de miles de fieles. El párroco Juan Martín Lugo Galván informó que las actividades iniciaron con el tradicional novenario y culminarán con la gran fiesta el próximo 28 de octubre.

“Ya como cada año, bendito sea Dios, estamos celebrando la fiesta a nuestro santo patrono, San Judas Tadeo, como siempre y en cada fiesta anual, que viene siendo el 28 de octubre. Nos preparamos con nueve días antes, de hecho ya comenzamos el domingo pasado iniciando con este novenario en su honor”, explicó el Padre Lugo Galván.

Durante estos días, los feligreses participan en celebraciones espirituales, entre ellas la Santa Misa y el rezo del Santo Rosario. La gente también se reúne en el salón parroquial para jugar lotería, que es parte de estas celebraciones, así como la venta de comida y antojitos mexicanos.

“Los días más importantes serán el domingo 26 y el martes 28 de octubre. El domingo le vamos a dar un realce, en razón de que viene el señor obispo, quien es el administrador apostólico, y él celebrará la Santa Misa a las siete de la tarde, y antes de la misa se realizará una gran lotería con premios, y después habrá un momento artístico con la participación del grupo de la Misión Colombiana”, mencionó.

Para el día principal, el 28 de octubre, la parroquia tendrá misas durante todo el día, además de la visita de danzas, cabalgatas y peregrinaciones provenientes del poniente de la ciudad. De igual manera que todos los años, por la tarde noche se tendrá música con jóvenes y grupos locales, entre ellos La Cúspide.

“Quiero hacer la cordial invitación, en primer lugar, a todos los fieles católicos y muy especialmente a los devotos de San Judas Tadeo, para que se hagan presentes y juntos podamos honrarlo como se merece. Y si usted no es católico, de cualquier manera está invitado a ser parte de nuestro festival artístico y gastronómico”, concluyó.