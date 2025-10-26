El Dólar
Invita Ayuntamiento a emprendedores a sumarse al programa ‘Hecho en Nuevo Laredo’

Las y los interesados pueden registrarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico

A través del impulso al emprendimiento y la innovación, se busca generar bienestar y fortalecer la identidad económica y social de Nuevo Laredo. [Agencias]
Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, invita a emprendedores, artesanos, productores y prestadores de servicios locales a formar parte del programa “Hecho en Nuevo Laredo”, una iniciativa que impulsa el talento de los neolaredenses y fortalece la economía local mediante el consumo responsable y la promoción de productos con identidad fronteriza.

“Hecho en Nuevo Laredo” ofrece a los participantes la posibilidad de acceder a ferias y exposiciones, vincularse con sectores estratégicos, contar con una marca distintiva que respalde la calidad de sus productos, recibir acompañamiento integral y ganar visibilidad en mercados regionales, nacionales e internacionales.

Con este programa, la administración municipal que encabeza la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal reafirma su compromiso con el desarrollo económico incluyente, al brindar a los emprendedores una plataforma sólida que les permite ampliar sus oportunidades de crecimiento y consolidar sus negocios.

Esta política pública refleja la visión del gobierno municipal de construir una ciudad más próspera, competitiva y orgullosa de lo que se produce en ella. A través del impulso al emprendimiento y la innovación, se busca generar bienestar y fortalecer la identidad económica y social de Nuevo Laredo.

Las y los interesados pueden registrarse en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, ubicadas en Calle Matamoros #309 altos, Sector Centro, o llenar el formulario disponible en el siguiente enlace: https://goo.su/lhVP

El Gobierno Municipal invita a todos los emprendedores neolaredenses a ser parte de este movimiento que reconoce el esfuerzo, la creatividad y la pasión de quienes con su trabajo diario hacen crecer a Nuevo Laredo.

