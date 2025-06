Presidenta de México critica sanciones de EU a bancos mexicanos

Poco después, la autoridad bancaria de México anunció que estaba tomando temporalmente el control de la gestión de dos de las instituciones, CIBanco e Intercam Banco, para proteger a los acreedores.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles las sanciones contra los dos bancos, así como Vector Casa de Bolsa, alegando que habían facilitado transferencias de millones de dólares para los cárteles de la droga mexicanos.

Sheinbaum declaró durante su conferencia de prensa matutina el jueves que la administración del presidente estadounidense Donald Trump no había mostrado evidencia que probara que las instituciones realizaron algún lavado de dinero, a pesar de las repetidas solicitudes de tal evidencia.

“El Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero”, afirmó. “No vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que en efecto hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”.

Los bancos acusados también respondieron a las órdenes, rechazando las acusaciones y citando de manera similar la falta de evidencia.

La firma de corretaje Vector indicó el miércoles por la noche en un comunicado que “rechaza categóricamente cualquier imputación que comprometa su integridad institucional”, mientras que Intercam señaló en un comunicado que niega estar involucrado en cualquier “cualquier práctica ilícita”. Vector es propiedad del empresario Alfonso Romo, quien se desempeñó como jefe de gabinete del expresidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su presidencia.

Manuel Somoza, presidente de estrategias de CIBanco, dijo a la prensa local que solo se enteraron de la orden cuando se hizo pública, y señaló que no era una acusación legal formal, sino más bien una investigación.

“Nuestros libros están abiertos. … evidentemente los rumores causan daño, sean ciertos o no sean ciertos. Entonces, lo que nosotros queremos es que vengan e investiguen”, aseguró.

El Departamento del Tesoro ha dicho que la orden entrará en vigor en 21 días. Los funcionarios de la ley citaron que pueden tomar tales medidas sin presentar públicamente evidencia clara si hay “motivos razonables” para creer que las instituciones estaban involucradas en el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico.

Sheinbaum afirmó que fue notificada por funcionarios estadounidenses de las acusaciones antes del anuncio del miércoles, y que los reguladores financieros mexicanos llevaron a cabo sus propias investigaciones sobre las instituciones.

Encontraron “infracciones administrativas”, dijo, pero nada cercano a las acusaciones presentadas por los funcionarios del Tesoro.

A pesar de eso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México dijo que estaba tomando temporalmente el control de la gestión de CIBanco e Intercam Banco con el fin de proteger los intereses de los ahorradores y acreedores públicos.

En las órdenes que bloquean transacciones entre las tres instituciones y los bancos estadounidenses, la administración Trump alegó que las tres compañías facilitaron transferencias de millones de dólares con empresas chinas, que según dijeron, se utilizaron para comprar químicos para producir fentanilo. El Departamento del Tesoro dijo que las instituciones habían facilitado transferencias a bancos estadounidenses, pero no nombró qué instituciones estadounidenses estaban implicadas ni proporcionó más detalles.

Sheinbaum contrarrestó que su propia investigación simplemente mostró que las instituciones tenían fuertes relaciones con clientes y bancos chinos, lo que dijo era más un indicador de que los dos países comparten una robusta relación comercial. China ha sido la principal fuente de precursores químicos para producir fentanilo en México, según las autoridades estadounidenses. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha buscado cada vez más bloquear la creciente influencia e inversión china en América Latina.

La presidenta también expresó frustración el jueves por la mañana, recordando a los funcionarios de Trump que México es una nación soberana y debe ser tratado como un igual por el gobierno de Estados Unidos.

“No somos piñata de nadie”, afirmó. “A México se le respeta”.