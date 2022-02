Presentan queja ante CNDH por hostigamiento de Militares a periodista de Nuevo Laredo

Ciudad de México. – El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó un escrito de queja con carácter de urgente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunciando el hostigamiento de personal del Ejército Mexicano en contra del periodista neolaredense Amador del Ángel Herrera.

También se solicitó la intervención de la Secretaría de Gobernación para incorporar a la victima de abuso militar ante el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que ambas quejas fueron presentadas directamente en la Ciudad de México considerando el momento de alto riesgo que viven las y los periodistas en nuestro país.

“ Evidentemente estamos ante un nuevo caso de abuso de autoridad cometida por personal del Ejército Mexicano, en esta ocasión, allanando el estacionamiento de una televisora local así como el vehículo particular del periodista Amador del Ángel Herrera, afortunadamente existe evidencia para demostrar la responsabilidad y las oscuras intenciones del personal que intervino en esos hechos”, expresó Ramos.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hizo un llamado a los periodistas de Nuevo Laredo para denunciar toda clases de abusos que cometan autoridades de seguridad pública con el fin de documentarlas y presentarlas ante las más altas autoridades del Gobierno Federal para su conocimiento y actuación inmediata.

De acuerdo a lo manifestado por el LICENCIADO AMADOR DEL ANGEL HERRERA ante personal de esta Organización No Gubernamental, siendo aproximadamente las 12:00 horas del MARTES 25 de ENERO, fue informado por sus compañeros de trabajo que personal militar estaban registrando su automóvil en el estacionamiento de la empresa.

Que al aproximarse a dicho personal militar les advirtió que se encontraban en propiedad privada y cuestionó el motivo por el cual varios soldados fueron sorprendidos en ese momento revisando o manipulando el interior de su vehículo particular. El periodista agregó que uno de los militares, que más tarde se identificó como SARGENTO PÉREZ, se acercó al denunciante e intentó justificar su acto arbitrario “como parte de su trabajo”.

“LO QUE PASA ES QUE AHORITA ESTÁBAMOS CIRCULANDO Y SE PASARON UNOS VEHÍCULOS Y PASAMOS A VERIFICAR, PERO NO PASA NADA”, expresó el militar, sin presentar alguna ORDEN JUDICIAL para el ingreso a las instalaciones del canal de televisión así como para la inspección al automóvil particular del periodista DEL ANGEL HERRERA

En el estacionamiento del canal de televisión había al menos otros dos vehículos de trabajadores de la empresa, pero los militares revisaron únicamente el automóvil del periodista AMADOR DEL ANGEL HERRERA.