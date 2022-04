Presenta Truko proyectos y soluciones para la zona Sur

CIUDAD MADERO, TAM.- La zona sur de Tamaulipas representa grandes retos y oportunidades para el desarrollo del estado, y para ella se tienen proyectos específicos que atraerían mayor bienestar a la población, afirmó en entrevista con medios de comunicación el candidato a gobernador César Truko Verástegui.

Uno de ellos es fomentar la inversión en el sector turismo privilegiando a los empresarios del estado para que el dinero se quede aquí: “En el caso de la playa Miramar se podría construir una Riviera tamaulipeca, algo muy grande pero que sea de los tamaulipecos, que no fuera inversión extranjera ni nacional que fuera estrictamente local se tienen que hacer cosas grandes para poder salir del letargo económico que tenemos, si no hay inversión no hay empleo, si no hay empleo no hay dinero, si no hay dinero no hay progreso, si no hay progreso no hay bienestar”.

Destacó Truko Verástegui que se debe motivar mucho la inversión entre los pequeños, medianos y grandes empresarios, pero sí necesitamos que sea local para que la utilidad se quede en Tamaulipas, “lo que es la zona conurbada tiene ese gran potencial, tiene comercio, tiene turismo, tiene industria, tiene agricultura, tiene de todo, es un lugar muy rico”, señaló el abanderado de la coalición PAN-PRI-PRD.

Otro reto que se debe atender de inmediato es es la reparación del dique El Camalote, que bloquea el agua dulce del agua salada, “lo que nos interesa es que el agua dulce no se vaya al mar y que el agua salobre no se introduzca más allá de donde están los límites, de lo contrario la COMAPA de Tampico y Madero y la de Altamira empezarían a sacar agua salobre que iría directo a todos los hogares”, apuntó.

Esta acción además permitirá la llegada de más industria al puerto de Altamira: “he estado platicando también con empresarios y me han dicho que en los años pasados han estado trabajando al 50 por ciento y eso obviamente limita la inversión en el puerto de Altamira. La inversión estimada sería de 250 millones de pesos, proveniente de los tres niveles de gobierno y de la propia industria.

César Verástegui señaló también que durante sus primeros cinco días de campaña ha recorrido municipios de las zonas norte y sur: “Me ha ido excelentemente bien, empecé en Tampico en la madrugada, de ahí me fui a Reynosa, después a Río Bravo, Matamoros, Valle Hermoso y hoy estoy aquí otra vez en la zona conurbada y en todos los lugares he tenido un recibimiento de toda la gente con un gran entusiasmo”, afirmó.