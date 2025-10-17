Presenta INE resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024

La Consulta Infantil y Juvenil 2024 se desarrolló en el mes de noviembre pasado, donde se instalaron un total de 208 casillas. [INE/Cortesía]

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a Miguel Alejandro Muñoz Sánchez, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE en Nuevo Laredo, la Consulta Infantil y Juvenil 2024, desarrollada en el mes de noviembre pasado, se instalaron un total de 208 casillas.

En dicha consulta participaron instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, tanto públicas como privadas así como instituciones de atención y asistencia a grupos en un sector de vulnerabilidad con son casas hogar e instituciones que atienden a personas con discapacidad.

“Se instalaron 208 casillas divididas de la siguiente forma: 58 en escuelas de nivel preescolar, 80 en primarias, 34 en secundarias, 18 en preparatorias, 7 en instituciones públicas y 1 casilla en la Junta Distrital así como 10 casillas en lugares públicos como plazas y centros comerciales”, mencionó Muñoz Sánchez.

Indicó que en Nuevo Laredo participaron en total 37 mil 268 niñas, niños y adolescentes de entre 3 a 17 años. La participación por rango de edad se presentó de la siguiente manera: de 3 a 5 años, 11.7% (4,404); 6 a 9 años, 26.56% (9,996); 10 a 13 años, 30.46% (11,161); y de 14 a 17 años, 25.33% (11,463).

En lo que se refiere a la participación por género, fue la siguiente: 18 mil 631 mujeres, 17 mil 783 hombres, mientras que 482 señalaron que se identificaban de manera distinta y 372 no dieron respuesta.

Para concluir, el encargado del área de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, resaltó que durante la Consulta Infantil que se celebró el año pasado, se tocaron los siguientes temas: Espacios comunitarios seguros, Cuidado del medio ambiente y los animales, y Prevención de adicciones entre niñas, niños y adolescentes.