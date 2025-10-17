El Dólar
Compra:
$17.20
Venta:
$18.50
Dodgers vencen a Cerveceros y se colocan a una victoria de regresar a la Serie Mundial

Tommy Edman rompió el empate con un sencillo en la sexta entrada y Los Ángeles tomó ventaja 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles rodea las bases tras conectar un triple contra los Cerveceros de Milwaukee durante la primera entrada en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el jueves 16 de octubre de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Ashley Landis)
AP

LOS ÁNGELES.- Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el jueves 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee para tomar una ventaja de 3-0 en su Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Filis de Filadelfia de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

Solo un equipo de las Grandes Ligas de Béisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Medias Rojas de Boston de 2004 contra los Yankees.

Presenta INE resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024
Demanda Cámara de Comercio a Trump por imponer tarifa de 100 mil dólares a visas H-1B

