Presenta Darren Aronofsky nostálgico thriller neoyorquino noventero con Austin Butler

CIUDAD DE MÉXICO.- Darren Aronofsky ya ha realizado varias películas indeleblemente neoyorquinas. Pero, por encantadora que fuera la paranoia monocromática subterránea de “Pi” (“Pi, el orden del caos”) y por conmovedora que consideremos la tragedia dilatadora de pupilas de su sombrío “Requiem for a Dream” (“Requiem por un sueño”) ambientado en Brighton Beach, la más reciente película del director, “Caught Stealing” (“Atrapado robando”), es fácilmente el retrato más afectuoso del director de su ciudad natal.

Eso también puede ser una forma divertida de describir una película donde los cuerpos son brutalizados, los cadáveres se acumulan e incluso un gato termina cojeando. Pero “Caught Stealing”, un magnífico thriller de atraco y comedia protagonizado por Austin Butler como un hombre del Lower East Side que se ve involuntariamente arrastrado a un mundo criminal de pesadilla, es una película de época. Está ambientada en 1998. Y ninguna cantidad de sangre puede restar el abrumador cariño que Aronofsky siente por la Nueva York de los años 90.

Butler interpreta a Hank Thompson: un exbeisbolista que ya no puede jugar; un barman que, después de algunos de los primeros eventos de la película, ya no puede beber; y un devoto fanático de los Gigantes de San Francisco rodeado de fanáticos de los Mets. Como dice su casi novia Yvonne (Zoë Kravitz), es “un buen chico de campo” que llama a su madre en California todos los días. Terminan cada llamada con “¡Vamos, Giants!”

Hank está lejos de ser el primer tipo común atrapado en sindicatos del crimen subterráneo, pero hay varias cosas que distinguen a “Caught Stealing”. Primero, sus problemas provienen, como les sucede a muchos neoyorquinos, de su vecino. Russ (Matt Smith), el punk británico con una mohicana que vive al lado, viaja de emergencia a Londres y deja su gato con Hank para que lo cuide.

Pronto, sin embargo, un par de skinheads de la mafia rusa (Yuri Kolokolnikov, Nikita Kukushkin) están golpeando la puerta de Russ y poco después, golpeando a Hank también. La paliza que le dan a Hank es inesperadamente brutal, y el primer indicio de que “Caught Stealing” busca algo un poco diferente. Cuando Hank se despierta en el hospital, le falta un riñón y le dicen que no puede volver a beber alcohol.

Para Hank, no es su primer encuentro con la fatalidad relacionada con el alcohol. En flashbacks que se repiten como pesadillas de Hank, lo vemos como un prometedor jugador de béisbol de secundaria, a punto de ser reclutado por los profesionales. Mientras bebe y conduce, se sale de la carretera para no chocar con una vaca y se impacta directamente contra un poste. Su amigo está muerto, y la rodilla de Hank nunca volverá a ser la misma.

Mientras tanto, el interés de la mafia rusa sigue en espiral, involucrando a una detective de la policía (Regina King, en un papel excelente), al jefe de los skinheads, Colorado (Bad Bunny), y a un par de hermanos judíos ortodoxos (Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio). La pregunta que sigue surgiendo es si Hank puede sobrevivir en este mundo. ¿Es un asesino? Él no lo cree, aunque ha matado. Como dice la detective de King, “Pensé que tal vez jugabas al béisbol de verdad”.

El papel de Butler muestra su talento mucho mejor que “Elvis”. Aronofsky captura al dulce chico que lleva dentro, con un toque de algo más. Si alguna vez pareció que Butler podría quedar atrapado en su papel revelación, “Caught Stealing” muestra cómo puede llevar una película con una actuación mucho menos adornada.

Para Aronofsky, poco en su filmografía reciente que incluye a “The Whale” (“La ballena”) y “Mother!” (“¡Madre!”), sugeriría que una odisea neoyorquina al estilo de “After Hours” (“Después de hora”) sería lo próximo de él. La película es un poco desaliñada y ocasionalmente desearás más humor en el camino. Pero “Caught Stealing”, basada en la novela de 2004 de Charlie Huston, es un viaje, ante todo, en la nostalgia de los años 90.

Las imponentes Torres Gemelas son un recordatorio regular de que esto ocurrió hace mucho tiempo, de hecho, incluso si la Nueva York de la película de Aronofsky parece dolorosamente familiar para algunos de nosotros. Eso se aplica a lugares por los que la película pasa rápidamente, como Kim’s Video y Shea Stadium, los bares de Alphabet City de la película y las preocupaciones ahora pasadas de moda de que los minutos del celular se agoten. Hank tiene otro vecino, de quien se burla con Yvonne por cómo describe su trabajo: “creador de sitios web”.

El final del verano siempre es un momento curioso en los cines, pero esto se aplica especialmente para este año. De alguna manera hemos tenido no una, sino dos excelentes películas neoyorquinas, ambas ricas en fanatismo por el béisbol, en “Caught Stealing” y “Highest 2 Lowest” de Spike Lee. Hollywood aparentemente tiene poca idea de qué hacer con las películas de género de autores que no son obvias candidatas a premios. Estas son películas que quizás no sean jonrones, pero sus directores definitivamente las estiran para bases extra.

“Caught Stealing”, un estreno de Columbia Pictures, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por contenido violento fuerte, lenguaje generalizado, escenas sexuales/desnudez y breve uso de drogas. Duración: 107 minutos. Tres estrellas de cuatro.