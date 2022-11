¿Por qué debes comer menudo?

CIUDAD DE MÉXICO.- La cocina mexicana se destaca por su gran variedad de platillos ya que, además de elaborarse con alimentos como vegetales, legumbres o piezas de carnes comunes, no resulta raro que la creatividad trascienda para cocinar con otras partes de animales, como las vísceras. Un ejemplo claro de ello es la pancita de res, una comida popular que, hoy en Menú, te explicamos por qué debes comer.

México es uno de los países que cocina de todo un poco y los platillos de consistencia caldosa no pueden faltar, y aunque, quizá, el pozole es el más popular, la pancita de res no se queda a atrás, resaltado no solo por su sabor tan característico sino por sus aportes nutricionales.

Qué es y cómo eliminar el olor de la pancita de res

Según diccionarios especializados en gastronomía, como Larousse Cocina, la pancita de res está hecha con la víscera de estómago de la res y, debido a que este está dividido en varias partes, con él es posible realizar diversos platillos como el menudo, el mondongo, el mole de panza y la propia pancita de res; todo depende de la parte del estómago de la res de la que se trate.

Ahora bien, al ser una víscera, como cualquier otra, esta desprende un fuerte olor, además de tener una textura muy dura, razones por las cuales debe cocerse por varias horas para suavizarse, del mismo modo que lavarse previamente para evitar los malos olores.

Existen algunos trucos de cocina que son recomendables para desprender el olor tan fuerte de la pancita de res como lo es utilizar limón o naranja, cítricos que poseen propiedades antibacterianas, además de ser dos de los productos naturales neutralizadores de olor más poderosos. Por lo que, a la hora de lavarla, se puede utilizar el jugo de limón para frotar y limpiar toda la pancita, para posteriormente cocerla junto con unas rodajas de naranja.

Por otro lado, está la posibilidad de utilizar dos grandes aliados de la cocina: el bicarbonato de sodio y el vinagre, productos que poseen un gran poder para eliminar determinados olores. Mientras que el bicarbonato lo mezclan en la cocción, el vinagre es combinado con agua para dejar remojar la pancita.

Beneficios de comer pancita de res

Ahora bien, entre sus múltiples propiedades, la pancita de res es rica en proteínas, actina, miosina, colágeno y elastina. Además, es alta en la coenzima Q10, buena para dar energía, beneficiar las funciones cardiacas y prevenir la degeneración macular (ojos).

Por otro lado, contiene entre el 40 y 42% de aminoácidos los cuales son necesarios en el organismo para la producción de enzimas, tejido nuevo y hormonas.

Además, la pancita de res se considera un alimento de origen animal de muy bajo aporte de grasa y rico en vitamina A y B12, así como en varios minerales: zinc, selenio, calcio y hierro.

El resto de los componentes del platillo, asegura la Doctora Janeth Ventura, miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias de los Alimentos (AMECA), son agua, chile y condimentos los cuales no aportan calorías, sin embargo, sí enriquecen el platillo con vitaminas, minerales, antioxidantes y otros bioactivos que refuerzan la calidad nutricional.