Podrían regresar a clases presenciales en los kínder

NUEVO LAREDO, TAM.- En este mes de octubre, jardines de niños de la zona 95, planean regresar a clases presenciales, informó la jefa de esta zona, profesora Alma Cárdenas.

Señaló que actualmente se están realizando las últimas adecuaciones para que no se registre ningún contratiempo con los alumnos que voluntariamente asistan.

«Ya tenemos más de dos semanas que el semáforo está en amarillo y estamos preparando las escuelas para el regreso clases, pero estábamos esperándonos a los sellos de Coepris, nos informaron que los sellos son para escuelas particulares, que nosotros podemos regresar siempre y cuando tengamos las medidas que nos marca para el regreso a clases», detalló.

Las escuelas de preescolar de esta zona son: Lucio Blanco, José María Morelos, Agentes Aduanales, Jorge Isaac, Hilda Aguirre, Carmen Más y el Colegio América.

Indicó que más del 50 por ciento de los padres de familia están de acuerdo en que sus hijos regresen a clases presenciales.

«Mi zona escolar tiene pensado regresar el 18 de octubre, los siete jardines federales, el particular tiene que esperar los sellos de Coepris, yo creo que el 18 entramos paulatinamente. Las escuelas que tienen nueve grupos entran cuatro, las de seis entran tres y así. En el jardín de niños solamente serán dos horas, no habrá recreo, no ventas y los niños deben traer una colación, una botellita de agua o un jugo», manifestó.

A excepción del jardín de niños «Sergio Issac» que están construyéndose los sanitarios, los demás planteles ya se considera que están listos para recibir a los estudiantes.

«Ya están las condiciones y vamos a entrar porque si no entramos no sabemos cómo vamos a estar. Ya hemos tenido pláticas con los padres, tenemos un 60 por ciento de ellos que quieren regresar a las escuelas, vamos a esperar que ahora que regresen puedan dar sus aportaciones para las mejoras que requiere la escuela», declaró.

«Ya va bajando la pandemia y aunque las maestras tienen miedo, es necesario ya enfrentarla para tener esa normalidad e ir probando, si no lo hacemos vamos a dejar que el miedo nos consuma y estar más tiempo en la casa», concluyó.