Planean recuperar antiguo edificio de la Olivia Ramírez

NUEVO LAREDO, TAM.- Recuperar el antiguo edificio que en sus inicios albergará a las primeras generaciones, es uno de los planes que se tienen en la primaria de tiempo completo Olivia Ramírez, dicho inmueble se destinaría para uso de una sala de cómputo en beneficio de 160 alumnos de esta institución.

Luis Gutiérrez Duarte, de esta escuela indicó que esta primaria, es una de las pocas que todavía conservan edificios considerados históricos.

“Es el anterior edificio que albergó la escuela Olivia Ramírez que fue fundado en 1938, por esas mismas características es que se encuentra en ese estado de deterioro por el paso del tiempo. Por estas malas condiciones tiene filtraciones de agua en el techo y eso ha ocasionado que se desprenda parte de su enjarre y que las columnas están reventadas”, explicó.

El director hizo un llamado a las diferentes autoridades para que contribuyan en el mejoramiento de esta escuela y en el desarrollo académico de los niños que aquí estudian.

“Yo quiero hacer un llamado a las autoridades que correspondan para que tomen cartas en el asunto y no dejen que se pierda este edificio histórico. Es de los pocos que tiene una escuela en Nuevo Laredo. Hay que recordar que la escuela Lauro Aguirre, escuela modelo desapareció, otra es la Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, no me gustaría que desapareciera por su valor histórico hago un llamado a las autoridades para que nos ayuden a rehabilitarlo y podamos seguir utilizándolo”, mencionó.

Gutiérrez Duarte manifestó que una vez que este inmueble se repare en sus desperfectos, podría utilizarse de diferentes formas por el centenar y medio de estudiantes de este plantel.

“Lo podemos utilizar como una aula de medios, una aula de idiomas, una aula de cómputo y tantas cosas que podemos hacer uso de él en el área educativa. Esperamos que las autoridades atiendan este llamado”, concluyó.