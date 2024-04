Pilar Montenegro reaparece en redes sociales con atrevidas fotografías

Ciudad de México.- Durante su paso por Garibaldi y posteriormente como solista, Pilar Montenegro no solo alcanzó la fama, también se ganó el cariño del público que la siguió durante su corta trayectoria.

Es por ello que, en 20213, cuando la cantante y actriz decidió alejarse de los reflectores, su publicó quedó totalmente sorprendido, pues si bien no era la mejor voz del regional mexicano, gracias a temas como “Quítame ese hombre” su carrera iba en ascenso.

Montenegro, en medio de fuertes especulaciones sobre su salud, desapareció del ojo público y aunque se ha mantenido activa en las redes sociales, éstas son muy esporádicas y casi siempre para compartir sus reuniones con amigos y colegas.

Sin embargo, y a casi un año de su última publicación en las plataformas, Montenegro causó sensación entre sus seguidores ya que reapareció con unas atrevidas fotografías, en las que demuestra que sigue conservando su belleza y su seductora personalidad.

En las fotos aparece la cantante en primer plano y luciendo una lencería con transparencias, mientras que se puede apreciar un fondo con rosas detrás de ella. Pero estas imágenes no fue lo único que subió a las redes, ya que, junto a ellas dejó un mensaje a sus fanáticos: “¡Hola, mis bellos adorados!, bendiciones para todos”, escribió.

De manera casi inmediata, la también actriz comenzó a recibir cientos de comentarios, muestras de cariño y saludos, a los que respondió: “Muchas gracias a todos por sus comentarios y su amor! Abrazo y recibo con cariño todas sus palabras”.

Sobre los rumores de su salud, los cuales aseguran que padece esclerosis múltiple, Pilar no ha hecho declaración alguna, quien sí habló al respecto fue Sergio Mayer, quien recientemente aseguró que ha hablado con su excompañera de Garibaldi, pero ésta no le ha permitido visitarla.

“Dijo que estaba bien, muy contenta; que de repente se siente mareada y es lo único que me dijo que tiene. De repente veo que aparece una semana después en unas fotos, y yo espero que esté bien, le mando todo mi cariño, sabe que la adoro. Siempre le digo: ‘Déjame ir a verte’, y no me ha dejado. No sé, no puedo juzgarla tampoco y si ella no quiere salir o aparecer o que la vean, pues hay que respetarlo”, dijo en un encuentro con los medios.