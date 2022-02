Pierde Meta, antes Facebook, 230 mmdd de valor

NUEVA YORK.- Las acciones de la empresa matriz de Facebook perdieron más de 230 mil millones de dólares en valor de mercado este jueves, lo que podría ser la mayor pérdida para un día en la historia de las empresas de Estados Unidos, elevando la presión a un mercado accionario fuertemente apalancando en las acciones de tecnología.

Los títulos de Meta Platforms Inc. (-26.39%), antes conocida como Facebook Inc., PayPal Holdings Inc. (-6.24%) y Spotify Technology SA (-16.79%) han sufrido caídas de dos dígitos en los últimos días, siguiendo los reportes trimestrales y expectativas financieras que decepcionaron a los inversionistas, destacó The Wall Street Journal.

El diario dijo que los reveses reflejan el mayor escrutinio al que se someten las empresas, ya que los principales índices bursátiles permanecen cerca de niveles récord y la Reserva Federal se está preparando para aumentar las tasas de interés por primera vez desde 2018.

Destacó que las tasas en aumento tienden a reducir los múltiplos que los inversionistas están dispuestos a pagar por un parte de las ganancias de la empresa, una tendencia que significa dolor para las acciones que ya cotizan a valoraciones elevadas.

Eso ha aumentado la presión sobre las empresas para que demuestren que sus resultados financieros justifican sus precios. En los últimos días, varios se han quedado cortos, lo que genera preocupación entre los inversores de que se avecinan más caídas en los principales índices.

«El nivel de condonación ha bajado», dijo Daniel Genter, director ejecutivo y director de inversiones de RNC Genter Capital Management. «Cuando las juntas acuden a sus accionistas para confesar sus pecados, simplemente no van a ser perdonados con un Ave María».

Algunos estrategas dicen que la reciente caída de las acciones de las empresas tecnológicas especulativas debería servir para recordar a los inversionistas que un sólido repunte del mercado depende de los avances de una variedad de acciones. Y advierten que esperan más cambios importantes en las acciones ante cualquier indicio de desaceleración del crecimiento.

«El mercado no puede ser impulsado simplemente por un pequeño número de empresas de mega capitalización o empresas tecnológicas», dijo Yung-Yu Ma, estratega jefe de inversiones de BMO Wealth Management.

«Debería comenzar a haber un mayor reconocimiento de que no será la tecnología la que nos sacará de este retroceso».

La temporada de ganancias se había visto ensombrecida hasta hace unos días debido a que los inversionistas estaban preocupados por los planes de la Fed para subir las tasas. Vendieron acciones en todos los sectores, lo que ayudó a que el S&P 500 cayera un 5.3 por ciento en enero, su peor desempeño mensual desde la caída de marzo de 2020.

Las acciones de Amazon cayeron más del 6% antes del informe, mientras que las acciones de acciones tecnológicas especulativas como Snap Inc. y Pinterest Inc. bajaron. Snap cayó un 20 por ciento, mientras que Pinterest disminuyó más del 6 por ciento.

Ayer, la empresa matriz de Facebook sorprendió con una baja de las ganancias más profunda de lo esperado y una perspectiva pesimista. La compañía dijo que espera que el crecimiento de los ingresos se desacelere y compartió que perdió alrededor de un millón de usuarios diarios en todo el mundo.

Las acciones cayeron un 24 por ciento, en camino a su peor desempeño diario desde que comenzaron a cotizar en 2012.

PayPal redujo su perspectiva de ganancias para 2022 y abandonó el objetivo que estableció el año pasado de duplicar aproximadamente su base de usuarios activos. Las acciones cayeron un 25 por ciento el miércoles en su peor liquidación registrada y continuaron cayendo este jueves.