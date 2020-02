Pierde Enrique lucha contra medio

El Duque de Sussex perdió la demanda que hizo al periódico The Mail on Sunday en 2016 por la publicación de fotografías con animales salvajes durante un viaje a África, reportó The Guardian.

Originalmente, el Duque de Sussex había compartido imágenes con un rinoceronte, un león y un elefante en su cuenta de Instagram, y posteriormente, el medio publicó un artículo en el que describían que los animales fueron sedados y atados para que Enrique pudiera acercarse.

El menor de los hijos de la Princesa Diana presentó la demanda ante la Organización de Estándares de la Prensa Independiente Británica, argumentando que no era necesario revelar esa información y que los animales fueron sedados porque serían trasladados a un refugio, además de que recortó una de las fotos donde se veía la cuerda con la que el animal era atado por el formato de Instagram, no porque él lo haya decidido.

La organización analizó la situación y determinó que The Mail on Sunday estaba tenía el derecho de publicar el artículo y que no se había difamado al Príncipe de ninguna forma, pues era válido publicar que los animales habían sido sedados, ya que en la publicación en Instagram no se dio la información completa.