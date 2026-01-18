Pierde Denver a Bo Nix por lesión y operan tobillo en playoffs

Bo Nix, quarterback de los Broncos de Denver, celebra un touchdown ante los Bills de Buffalo en la ronda divisional de los playoffs, el miércoles 17 de enero de 2024 (AP Foto/David Zalubowski)

DENVER.- Bo Nix se fracturó el tobillo derecho el sábado, al final del tiempo extra en la victoria de los Broncos de Denver sobre los Bills de Buffalo en la ronda divisional, y se someterá a una cirugía que lo dejará fuera por el resto de los playoffs.

El entrenador Sean Payton dio la noticia infortunada sobre su quarterbacj de segundo año tras la victoria más trascendental de Denver en una década. El mariscal de campo suplente Jarrett Stidham comenzará la final de la Conferencia Americana el próximo fin de semana.

“Stiddy está listo”, afirmó Payton después de regresar al podio para hablar sobre la lesión sufrida tras la victoria de Denver por 33-30.

Payton explicó que Nix se lesionó en un acarreo donde perdió dos yardas y fue tacleado por el safety Cole Bishop. Nix cojeaba después de la jugada, pero no había indicios de que hubiera sufrido una lesión tan grave.

En la siguiente jugada, Nix lanzó un pase profundo a Marvin Mims Jr. que provocó una penalización de interferencia de pase de 30 yardas y llevó a los Broncos a una buena posición para un gol de campo. Nix luego se arrodilló para centrar el balón para el gol de campo de 23 yardas de Wil Lutz que puso fin al duelo.

Payton dijo que Nix se someterá a cirugía el martes en Birmingham, Alabama.

“Es un tipo muy fuerte y con mucha fe”, dijo Payton. “Está sentado en el pasillo con su familia y se acerca y todos estamos hablando con él. Sabe que Dios tiene un plan para él y dijo que lo sufrió (un tobillo roto) en la escuela secundaria y luego dijo que también le pasó en Auburn.

“Y le dije que no me había dado cuenta de eso. Le dije: ‘si lo hubiera sabido, no te habría reclutado’”, bromeó Payton.

El vestuario se había vaciado y los reporteros estaban esperando en una sala de entrevistas a Nix cuando Payton regresó y dio la noticia.

Nix, procedente de Oregon y la 12ª selección general en el draft de la NFL de 2024, igualó el récord de la NFL de Russell Wilson con dos docenas de victorias en sus dos primeras temporadas .

La victoria del sábado fue su primera en los playoffs. Los Broncos perdieron el año pasado en Buffalo, pero Nix llevó a Denver al primer puesto de la Conferencia Americana esta temporada.

“Es un tipo duro”, dijo Payton. “Y este equipo ha perdido jugadores clave durante todo el año y se levantará para el próximo desafío.”