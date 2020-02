Piden universitarias respetar su falta por paro de mujeres

CIUDAD DE MÉXICO.-Las jóvenes esperan que sus universidades se unan al paro nacional el lunes 9 de Marzo e, incluso, algunas de ellas recaudan firmas para despenalizar la falta del día y que puedan retomar las actividades después.

Con el objetivo de crear conciencia sobre los recientes feminicidios, estudiantes del Tec de Monterrey crearon una petición para participar sin poner en riesgo sus estudios en “un día sin mujeres”, una iniciativa feminista que exhorta a las mujeres se quedarse en casa.

En un grupo de Facebook llamado Mercado de Libros Tec, con más de 45 mil miembros, se pide a los estudiantes, incluyendo a hombres, firmas suficientes para que el Rector David Garza despenalice las faltas y las maestras puedan dar clases vía Zoom, página en línea que brinda servicios de conferencia remota.

“En solidaridad con el paro nacional del 9 marzo por el Día de la Mujer Trabajadora y en exigencia a nuestro Gobierno por respuestas eficaces se convoca #elnueveningunasemueve”, se lee el post creado por Mónica Ramos, el 19 de febrero.

La publicación ha generado más de 880 likes y 247 comentarios.

“Soy ex alumna, pero ya firmé”, compartió otra persona en apoyo a la causa.

Twitter, Facebook e Instagram se encuentran repletos de imágenes moradas que proponen la ausencia de mujeres en calles, trabajo, escuelas, centros comerciales y redes sociales.

“Si podemos justificar un asesinato y una violación, entonces podremos justificar una falta para luchar por los derechos de una mujer @TecdeMonterrey”, indica un tuit.

Una de las publicaciones explica que si quieres unirte al movimiento, pero no puedes ausentarte de tus actividades, puedes vestir o usar algún accesorio de color morado.

“Entendemos que debas salir, que hay actividades a las que no puedes faltar, en caso de que tengas un examen, trabajes para mantener a tu familia o a ti, seas enfermera, maestra, estudiante, mamá, médico, etc, y no te sea posible, no te preocupes”, dice un comunicado del movimiento.

“Sé parte de esto de la manera en la que tú puedas hacerlo, que sepan que estás inconforme con todo lo que está pasando”.

‘NO SE HACE NADA’

Estudiantes de la UANL afirmaron que también se sumarán al paro nacional de mujeres.

“A mí me convenció porque se han hecho varias cosas, manifestaciones pacíficas y, por ejemplo, lo que ocurrió en la Ciudad de México (el feminicidio de Fátima), no se hace nada”, dijo Leydi Trejo, alumna de la Facultad de Arquitectura.

“Las autoridades no solucionan nada, entonces yo creo que es una buena manera de manifestarnos. Estamos muy cansadas de lo mismo”.

Universidades locales fueron consultadas sobre su postura, pero no respondieron.

Y DIPUTADAS SE UNEN

Como una forma de solidarizarse y protestar contra la violencia de género, las Diputadas locales se unirán al paro nacional de mujeres el lunes 9 de marzo y no acudirán a laborar al Congreso del Estado, anunció ayer Ivonne Bustos.

La coordinadora de la fracción del PVEM dijo que ese día las 21 Diputadas locales que conforman la actual Legislatura se limitarán a realizar un pronunciamiento, pero no acudirán a la sesión del Pleno.

“En el Congreso somos 21 mujeres y estamos dispuestas a participar (en la protesta), vamos a venir, vamos a hacer un pronunciamiento, pero no vamos a laborar en el Pleno”, expresó.