Piden no salir a celebrar Halloween

Aurelio Uvalle Gallardo, jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo consideró que el tiempo no es propicio para celebrar y exponer a los niños a un contagio. [Gabriela González / Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- En memoria de sus compañeros docentes que han fallecido en esta pandemia, autoridades educativas, directores y maestros piden a los padres de familia y jóvenes a no salir a celebrar el Halloween y con este movimiento social propiciar una cuarta ola de contagios.

Según cifras del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Nuevo Laredo, durante esta pandemia han sido medio centenar de docentes los que fallecieron al contraer este virus.

En tanto, en instituciones de nivel medio superior y superior, la cifra rebasa los 20 decesos de catedráticos sin contar al personal administrativo y de intendencia.

“Les pedimos a las familias, a los padres de familia que no saquen a los niños a pedir Halloween, a los niños les pedimos que no salgan a pedir dulces. Que nos conservemos todavía tenemos presente la pandemia, todavía tenemos presentes los problemas de fallecimientos,

vamos a cuidar a nuestros hijos, vamos a cuidarnos nosotros mismos. No hay que propiciar esta problemática y el responsable de que siga esta pandemia o termine somos nosotros”, comentó.

Margarita Palomo Nava, jefa del Sector 30, se unió a este llamado a no sacar a los niños a las calles pidiendo golosinas y reducir el riesgo de contagio en las familias.

“Este es un buen momento para hacerles una invitación, un llamado a los padres de familia para que conduzcan a sus hijos y los mantengan en su casa. En estos días de festividades como el Halloween eviten que los niños anden en las calles y eviten contagios que puedan afectar a sus familias”, comentó.