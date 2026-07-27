Pide Trump a Corte Suprema reactivar cambios al voto por correo

El gobierno busca aplicar nuevas reglas electorales antes de los comicios legislativos de noviembre en Estados Unidos

Visitantes caminan frente a la Corte Suprema, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

Visitantes caminan frente a la Corte Suprema, el viernes 24 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Mariam Zuhaib)

WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el lunes a la Corte Suprema que allane el camino para que entre en vigor una orden ejecutiva que podría implementar cambios drásticos en el proceso de voto por correo de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre próximo.

El Departamento de Justicia solicitó al máximo tribunal que suspenda por ahora la decisión de los tribunales de menor instancia que bloquean la orden para implementar los cambios en casi la mitad del país.

La solicitud se presentó poco después de que Trump pronunció un discurso en el que reforzó su campaña de años para sembrar dudas sobre la legitimidad de los comicios, y podría ser uno de varias impugnaciones en materia electoral que lleguen ante el tribunal antes de la contienda de mitad de mandato.

Trump ordenó al gobierno en marzo crear una “lista estatal de ciudadanía” de votantes elegibles y entregar boletas por correo únicamente a las personas incluidas en esa lista.

Funcionarios demócratas de 23 estados y del Distrito de Columbia presentaron una demanda, asegurando que la Constitución otorga a los estados y al Congreso, y no al presidente, la autoridad para fijar las reglas electorales. Sus abogados han señalado que los cambios propuestos por Trump abren la puerta a un mal uso y podrían causar caos.

Una jueza en Massachusetts bloqueó la orden y, en una decisión dividida, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de Estados Unidos mantuvo vigente su fallo durante el fin de semana.

La orden ejecutiva de marzo pasado solicita a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus iniciales en inglés) y al comisionado de la Administración del Seguro Social que elaboren una lista federal de votantes elegibles. También instruye al Servicio Postal de Estados Unidos que entregue boletas por correo únicamente a las personas incluidas en el listado.

La orden también solicita que las boletas incluyan sobres con códigos de barras únicos para facilitar su rastreo. Los estados y localidades que no cumplan la medida enfrentan una posible retención de fondos federales.

La apelación sostiene que la orden de Trump establece “orientación general en materia política” y no dicta de manera directa la manera en que los estados administran su proceso electoral. El procurador general D. John Sauer solicitó al máximo tribunal que suspenda la orden de la jueza, calificándola de “indefendible”.

“Y la orden judicial es especialmente indefendible debido a que las agencias aún están deliberando sobre cómo (si es que lo hacen) implementar la orden y, sin embargo el tribunal de distrito decidió de manera preventiva que, haga lo que haga la agencia, necesariamente será ilegal”, escribió Sauer.

Instó al máximo tribunal a actuar con rapidez, señalando que cualquier nueva política tendría que estar vigente a más tardar en agosto para ser efectiva durante las elecciones de noviembre.

La respuesta a la apelación debe darse a más tardar el 3 de agosto.

Trump promovió los cambios como salvaguardas para impedir que personas que no son ciudadanas de Estados Unidos voten. Se ha demostrado que el voto de no ciudadanos es poco frecuente, y constituye un delito grave que puede castigarse con la deportación.

La jueza federal de distrito Indira Talwani, en Boston, quien fue nominada por el demócrata Barack Obama, aceptó en junio suspender la implementación de la medida para las elecciones del 3 de noviembre.

Su fallo discrepó con el de otro juez federal con sede en Washington, Carl Nichols, quien fue nombrado por Trump y determinó en mayo que era demasiado pronto para bloquear la orden porque aún no se había implementado.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, quien encabeza la demanda, no comentó de momento sobre la apelación del gobierno federal. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, se negó a comentar.

El Servicio Postal tampoco quiso hablar sobre sus planes respecto a la implementación de la orden de Trump o su norma, citando el litigio en curso. En Kansas, la oficina del secretario de Gobierno Scott Schwab dijo que aún no ha recibido noticias del Servicio Postal sobre los planes a seguir.