Pide IP declaratoria para ausencias en empresas

CIUDAD DE MÉXICO.- El sector patronal urgió al Gobierno federal a emitir la declaratoria de contingencia sanitaria para dar certidumbre a las empresas sobre lo que tienen que hacer frente al Covid-19.

En un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que sin la declaratoria es ilegal que las Pymes soliciten a trabajadores quedarse en casa.

“Sin la declaratoria, quienes tienen una empresa se encuentran en la incertidumbre por no saber con claridad qué hacer o las repercusiones legales con respecto a las medidas de la ‘Jornada Nacional de Sana Distancia’, porque el marco legal actual no autoriza a los empleadores solicitar a sus trabajadores que no acudan a laborar y al hacerlo podrían caer en una ilegalidad o incumplimiento de contrato.

“De igual manera la falta de certeza también lastima a los empleados dado que, si se ausentan de sus puestos de trabajo, la propia Ley Federal de Trabajo no les protege”, subrayó la Confederación dirigida por Gustavo de Hoyos.

Si se declara la contingencia, de forma inmediata y como consecuencia lógica, las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores por una indemnización de hasta 30 días de salario mínimo.

Además cada empresa, acorde a su capacidad económica, podría negociar un salario mayor al mínimo durante la suspensión, y las que por su muy precaria condición económica no pudieran pagar el mínimo, lo tendrían que acreditar, explicó la Coparmex.

Señaló que son preocupantes las repercusiones económicas que traerá consigo la crisis sanitaria por el Covid-19, lo que podría ocasionar un daño de dimensiones incalculables, que lleven al País a una profunda crisis cuya recuperación tome muchísimo tiempo.

“El sector patronal organizado propone que de manera urgente se convoque a un Acuerdo Nacional en el que participen los sectores sociales y económicos, principalmente el Gobierno, los trabajadores y empleadores, para analizar el impacto económico y determinar acciones a seguir en esta crisis económica y sanitaria, así como para contener la pandemia del coronavirus, cuyos efectos catastróficos estamos viendo en todo el mundo”, subrayó.