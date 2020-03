Extraña Saucedo a familiares en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Saucedo ha vivido su carrera como futbolista con el corazón dividido.

El volante de los Pumas, de padres mexicanos pero nacido en Estados Unidos, aceptó que haber llegado al Pedregal fue de los pasos más importantes de su vida, pero echa de menos a su familia y amigos en California, pues algunos no pueden viajar a México por no tener documentos.

“Lo que extraño más de Salt Lake es a mi familia y amigos. Tengo algunos que pueden viajar, pero otros son indocumentados y no pueden venir, eso es complicado.

“Con sólo saber lo que ha hecho el club en el pasado, y con el simple hecho de vestir esta playera, es algo especial. Estoy jugando en un equipo grande de México. ‘Míchel’ me hace ver el futbol de otra manera”, declaró Saucedo en entrevista con la Liga BBVA.

A pesar de que ha recalcado el cariño por México y el orgullo por su herencia latina, el jugador de 23 años aceptó que no elegir a la Selección de Estados Unidos, con la que ha disputado encuentros con sus categorías menores, hubiera sido una traición para un país que lo ayudó a crecer como futbolista.

“Es un tema muy complicado. Mis papás son latinos, son mexicanos. Pero Estados Unidos me abrió las puertas desde la Sub 14. No quedé para el Premundial de Sub 17, pero de ahí pasé al Sub 20 y nos fue muy bien.

“Antes de ese Premundial me llamaron de la Selección de México. Sentí que le daba la espalda a Estados Unidos por todo lo que han hecho por mí”, concluyó.