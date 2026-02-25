Phil Collins, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden y Shakira reciben nominaciones al Salón del Rock

Phil Collins se presenta en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 9 de marzo de 2018, a la izquierda, Lauryn Hill se presenta durante el sorteo para la Copa Mundial de fútbol de 2026 en Washington el 5 de diciembre de 2025, en el centro, y Shakira se presenta durante el Global Citizen Festival en Nueva York el 27 de septiembre de 2025. (Foto AP)

NUEVA YORK (AP) — Phil Collins, Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Iron Maiden, Luther Vandross y Shakira figuran entre los nominados de 2026 para ser incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll, una amplia selección que incluye rap, metal, R&B, hip hop, britpop, blues rock y pop.

El salón dio a conocer la lista de 17 nominados en la categoría de intérpretes el miércoles; una lista que también incluye a Melissa Etheridge, Jeff Buckley, Pink, New Edition, Sade y el Wu-Tang Clan.

Billy Idol y Joy Division/New Order regresan a las nominaciones tras quedarse fuera de la incorporación el año pasado. La lista también repite a dos grupos de hermanos músicos que han tenido disputas públicas y recientes reconciliaciones: The Black Crowes y Oasis.

Collins, quien ya es miembro del Salón como integrante de Genesis, ha tenido éxitos como “In the Air Tonight” y “One More Night” y ha ganado ocho premios Grammy, incluido el de álbum del año en 1985 por “No Jacket Required”. “The Miseducation of Lauryn Hill”, de Hill, hizo historia al convertirse en el primer álbum de hip hop en ganar el Grammy a álbum del año en 1999.

Carey, nominada en 2024 y 2025, ha tenido 19 éxitos número 1 en el Billboard Hot 100, mientras que la vocalista de soul-jazz Sade, también nominada en 2024, tuvo éxitos de soft rock como “Smooth Operator” y “The Sweetest Taboo”. El Wu-Tang Clan ha sido aclamado como innovador del rap desde su álbum debut de 1993, “Enter the Wu-Tang”, que cambió las reglas del juego.

INXS dominó las listas de finales de la década de 1980 con éxitos como “Need You Tonight”, “Devil Inside” y “New Sensation”. Etheridge, ganadora de dos premios Grammy, es conocida por sus canciones “Come to My Window” e “I’m the Only One”. Iron Maiden ayudó a impulsar la nueva ola del heavy metal británico con álbumes icónicos como “The Number of the Beast”.

New Edition tuvo éxitos como “Cool It Now” y “Candy Girl”, mientras que Shakira ha sido elogiada por su capacidad de tender puentes entre la música latina y el rock y el pop. Pink ha tenido cuatro canciones número 1 y tres álbumes número 1, incluido “The Truth About Love”.

Diez de los 17 nominados aparecen en la boleta por primera vez: Buckley, Collins, Etheridge, Hill, INXS, New Edition, Pink, Shakira, Vandross y Wu-Tang Clan.

Vandross, que vendió más de 25 millones de álbumes y tuvo éxitos como “Here and Now” y “Any Love”, murió en 2005. Buckley, cuyo álbum debut de 1994, “Grace”, es ampliamente aclamado, murió en 1997.

John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll, afirmó en un comunicado: “Esta diversa lista de nominados talentosos reconoce los rostros y sonidos en constante evolución del Rock & Roll y su impacto continuo en la cultura juvenil”.

Los incorporados de 2026 se darán a conocer en abril, junto con quienes ingresarán al salón bajo tres categorías de comités especiales: influencia musical, excelencia musical y el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

Los artistas deben haber publicado su primera grabación comercial al menos 25 años antes de ser elegibles para la incorporación. Los nominados serán votados por más de 1.200 artistas, historiadores y profesionales de la industria musical.

El año pasado fueron incorporados Cyndi Lauper, Outkast, Bad Company, Chubby Checker, Soundgarden, Joe Cocker, Salt-N-Pepa, The White Stripes, Carol Kaye, Nicky Hopkins, Lenny Waronker, Thom Bell y Warren Zevon.