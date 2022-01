Pese a larga investigación, Kate del Castillo terminó limpia

CIUDAD DE MÉXICO.- Según los chats que la fiscalía filtraría después a la prensa, ese 25 de septiembre Kate del Castillo les dijo a los abogados de Joaquín «El Chapo» Guzmán que quería llevar a Sean Penn cuando se encontraran en persona para hablar de la película.

Los abogados tuvieron que explicarle al capo quién era Penn y en qué filme aparecía («el que hizo la película 21 Gramos»). Le dijeron que también era activista y que había sido «crítico de la administración de los Bush».

«El Chapo» aceptó que fueran todos (Kate, Penn y «los mechudos», como les decían a los productores), ordenó que le compraran un teléfono a la actriz para comunicarse («hay que ver qué colores hay para comprar un color de mujer») y acordaron una fecha para el encuentro: el 2 y 3 de octubre de 2015.

La reunión se dio en una zona montañosa de México no revelada, con más de 100 miembros del cártel vigilándolos. En su crónica para Rolling Stone, publicada el 10 de enero de 2016, un día después de que «El Chapo» fuera recapturado, Penn habla de la «sonrisa cálida» del capo y de su «carisma indiscutible».

Cuando la entonces Procuradora Arely Gómez dio a conocer la captura luego de seis meses prófugo, dijo que un aspecto clave para precisar su ubicación fue «haber descubierto la intención de Guzmán Loera de filmar una película biográfica, para lo que estableció comunicación con actrices y productores».

Tras revelarse el encuentro secreto, la PGR le confirmó a REFORMA que Kate y Penn estaban bajo investigación. Sin embargo, la única investigada, y desde meses atrás, era la actriz. El capo le había ofrecido los derechos exclusivos para hacer una película sobre su vida, y la actriz insistió siempre en que ese fue el motivo de su acercamiento.

«Eso me parecía oro puro para mi carrera, para hacer algo grande y poder hacer cosas», dijo en una entrevista en 2018, pero la captura del capo y la entrevista en Rolling Stone trastocaron todo. Según la actriz, Penn le dijo que iba a intentar entrevistarlo cuando ya estaban reunidos con él, lo cual la hizo sentirse traicionada.

En su libro «El Jefe: The Stalking of Chapo Guzmán» (2020), el reportero de The New York Times Alan Feuer pone en duda la afirmación de las autoridades mexicanas de que la reunión entre el capo y los actores fue clave para la aprehensión. En realidad, dice, los agentes mexicanos y los de EU ya sabían dónde estaba escondido «El Chapo», y la visita de los famosos fue un obstáculo en vez de una pista.

Pero la PGR siguió dando a entender esa versión y mantuvo la indagatoria. Requirió información de las cuentas bancarias de Kate a diversas instituciones a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y solicitó las declaraciones de impuestos al SAT y documentación certificada referente a un «acto de fiscalización practicado a la contribuyente».

Se solicitó a los registros públicos de la propiedad en los 32 estados de la República buscar bienes inmuebles o terrenos inscritos a nombre de la actriz, se requirió al Instituto Nacional de Migración un reporte de todas sus entradas y salidas al País y se pidió al representante legal de BlackBerry llamadas relacionadas con los números que usó Kate.

Las autoridades gastaron recursos económicos y humanos para intentar demostrar que la actriz se había asociado con el líder del Cártel de Sinaloa y que éste habría invertido recursos en el tequila de la actriz y en una película sobre su vida, pero los testimonios recabados fueron desdibujando esta hipótesis.

El 19 de febrero de 2017, el agente del Ministerio Público encargado del caso analizó cada prueba y decidió ponerle fin a la indagatoria. En el dictamen emitido se decretó el no ejercicio de la acción penal. Con ello, el expediente terminó archivándose sin haber sido enviado siquiera a un juez.