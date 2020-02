Persiste la falta de choferes de tráileres

NUEVO LAREDO, TAM.- Choferes que sepan conducir tráiler e incluso repararlo en caso necesario, comprendan inglés, conozcan las rutas, disposiciones y reglamentos, cuenten con licencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), es lo que necesitan las empresas transportistas.

Han transcurrido 4 años y no se recupera la escasez de operadores en el sector transportista, y la CANACAR estima entre 25 mil y 50 mil los choferes que se necesitan en todo el país, incluyéndose a Nuevo Laredo.

Eduardo Lozano Guajardo, delegado en Nuevo Laredo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR),, consideró que resolver el tema a corto plazo no será tan fácil porque el fenómeno es nacional, y se combina con la necesidad de choferes también en Estados Unidos.

Por eso, explicó que los empresarios agremiados en la CANACAR se esfuerzan en atraer a nuevos conductores de tráiler hacia los centros de capacitación en varios estados del país.

En Nuevo Laredo, la CANACAR estiman una necesidad de personal entre mil 500 y 2 mil choferes, una cantidad que tampoco ha sido cubierta desde hace 4 años.

“Penamos que será a mediano plazo cuando podamos realmente salir de éste problema de la falta de operadores de carretera y transfers. Como empresarios, como CANACAR, estamos luchando”, agregó Lozano Guajardo.

Por la falta de operadores capacitados, explicó que muchas empresas mantienen estacionados decenas de sus camiones porque no hay personal para conducirlos, generándose pérdidas millonarias porque no registran ingresos por ofrecer el servicio y porque gastan en dar mantenimiento permanente a los camiones aunque no se utiilicen.

Otros factores que han influido en el déficit de chóferes, son los robos de mercancías y de camiones al autotransporte de carga en diferentes carreteras del país, que ha orillado a muchos choferes a dejar sus trabajos.