Pepe Aguilar habla sobre la relación de Ángela y Gussy Lau: ‘Sí me dolió’

El cantante no le desea ningún mal al compositor, aunque no sabe si seguirán trabajando juntos

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de llevar una carrera tranquila y lejos del escándalo, el nombre de Pepe Aguilar y de su familia se vio envuelto en la polémica, cuando se filtraron algunas fotografías de su hija Ángela Aguilar con quien se decía era su pareja sentimental, el compositor Gussy Lau.

La relación llamó la atención por la diferencia tan grande de edad, pues Ángela apenas tiene 18 años, mientras que él tiene 33. En el momento Lau aseguró que el intérprete de «Miedo» sabía del noviazgo y que estaba de acuerdo con él; sin embargo, más tarde la más pequeña de la dinastía salió a dar su versión de los hechos y pedir perdón por haber ensuciado el nombre de su familia.

Han pasado varios meses de este descalabro en la vida de los Aguilar y ahora, es el patriarca de la familia, el propio Pepe, quien decidió romper el silencio y sincerarse sobre el tema.

En entrevista con el programa «Despierta América», el charro reconoció que, lógicamente, la más afectada con todo esto fue su hija menor y aunque trataron de apoyarla en todo, él también se sintió dolido: «Sí, pues le afectó más a ella, ¿a mí qué?, la vida de cada persona es la vida de cada persona, le afectó más a ella y a mí me dolió por ella, eso sí».

Sobre la relación laboral con Gussy, quien trabaja con él directamente, confesó que aún no ha decidido que es lo que pasará, eso sí, dejó claro que no le desea ningún mal a pesar de que haya hecho las cosas tan mal: «Todavía no sabemos qué va a pasar ahí, hay que ver, pero ya habíamos grabado veintitantas canciones, y yo le deseo lo mejor en la vida, simplemente hay maneras de saber hacer las cosas, y creo que la vida sigue, no pasa nada, es una lección más, es un aprendizaje más, y el chavo tiene mucho talento. Aquí o en donde esté va a seguirlo teniendo».

Por último, Pepe desea que lo vivido sea, tanto para su hija como para el compositor, una gran lección para que ya no cometan los mismos errores.