Película de Tom Holland es prohibida en Vietnam

CIUDAD DE MÉXICO.- La película de acción Uncharted, protagonizada por Tom Holland, fue prohibida en Vietnam por la inclusión en su trama de un mapa que representa los reclamos territoriales en disputa de China en el sudeste asiático.

El filme, donde también aparecen Mark Wahlberg y Antonio Banderas, debía haber llegado a los cines vietnamitas el pasado 18 de marzo. Antes de este fin de semana, había recaudado 278 millones de dólares a nivel mundial, según Box Office Mojo. Los medios estatales vietnamitas anunciaron la prohibición el sábado.

«Se prohibió la distribución de la película después de que la vimos y descubrimos que contenía una imagen ilegal de la infame línea de nueve guiones», informó la Agencia de Noticias de Vietnam en un artículo, citando a Vi Kien Thanh, jefe del Departamento de Cine, la estructura gubernamental responsable de otorgar licencias y censurar películas extranjeras.

La llamada «línea de nueve guiones» describe vagamente el reclamo de China de poseer la mayor parte del Mar de China Meridional como su propio territorio. El área reclamada, que incluye algunas de las rutas de navegación más transitadas del mundo, así como ricos recursos minerales y energéticos, se extiende al territorio que también reclaman Taiwán, Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia, incluidas las islas Paracel y Spratley.

Los reclamos territoriales de China en el área se pusieron a prueba en 2013 cuando Filipinas llevó un caso a un tribunal que opera bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

El veredicto, emitido en 2016, dijo que China «no tenía base legal» para reclamar «derechos históricos» sobre los recursos y que China no había ejercido control exclusivo sobre las aguas dentro de la línea de nueve guiones.

En 2019, Vietnam ordenó que la película animada de DreamWorks, Abominable, fuera retirada de los cines diez días después de su estreno después de que los espectadores señalaran a las autoridades un mapa de nueve líneas discontinuas. Y en 2020, se editaron las series Put Your Head On My Shoulder y Madam Secretary para eliminar imágenes similares.