PEF 2021 tendrá mala distribución

NUEVO LAREDO, TAM.- En 2021 el gobierno federal tendrá poco margen de maniobra para invertir, afirmó el analista financiero Alberto De León Casso luego de revisar el Paquete Económico o Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021.

También consideró que el documento del PEF 2021 reúne datos bastante optimistas ante una crisis económica provocada por el Covid-19, por lo que habrá que esperar si se materializan, como es el caso del tipo de cambio pronosticado para el año siguiente de 21.9 pesos por dólar, y únicamente el pronóstico sobre la inflación de 3.5 % le parece probable.

“Nos parece que es algo que ya se esperaba, el PEF 2021 tendrá una mala distribución y además el gobierno federal no tendrá mucho margen de maniobra. Será un Presupuesto muy acotado, vamos a ver cómo van a desarrollarse los programas y compromisos en el 2021 con un presupuesto con mala distribución”, explicó De León Casso.

El analista financiero planteó que el Presupuesto 2021 tiene desequilibrios, como es el caso de invertir más dinero para construir el Tren Maya y en cambio destinarán poco dinero al renglón de turismo.

“Me parece un error que vayan a invertir muy poco en turismo, cuando es una actividad muy importante porque aporta con el 8 % del PIB del país, y es una actividad que necesita urgentemente mucha inversión y reactivarse porque con la pandemia está en ceros. Pero en cambio van a invertir más en el Tren Maya, me parece una incongruencia”, puntualizó De León Casso.

Se refirió al panorama de incertidumbre en materia económica generado por la pandemia de Covid-19, y a pesar de ello, dijo que el presidente de México se ha negado en aplicar un verdadero plan de reactivación.

“En el Proyecto del PEF 2021 nos dicen que prevén un crecimiento económico del 4.6 %, pero mi pregunta es :¿Será crecimiento económico o recuperación? El presidente de México no debe olvidar que la economía nacional no ha crecido desde 2019 y ahora con la pandemia menos, entonces ese dato del 4.6 % también me parece optimista, pero bueno vamos a ver”, añadió De León Casso.

De León Casso cuestionó que el presidente de México y el gobierno federal no utilizaron correctamente el presupuesto 2020, sino realizaron subejercicios, es decir, no utilizaron el dinero presupuestado y dejaron de invertir en infraestructura.

“Entonces para que diseñaron el presupuesto. Y todo ese dinero que no se usó durante el 2020, entonces para que hacer el presupuesto. Lo hemos dicho y lo volvemos a decir: debe invertirse en obras de infraestructura para favorecer y movilizar la economía, de lo contrario, seguirá un bajo crecimiento económico y se agudizará la incertidumbre”, sostuvo.

Durante el martes, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera entregó el documento del Paquete Económico para el 2021, que contiene la Ley de Ingresos de la Federación, la Miscelánea Fiscal y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).