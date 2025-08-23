Pederson logra doblete de la victoria de Rangers, 4-3 sobre Guardianes

El dominicano José Ramírez conectó un doble de dos carreras para darles a los Guardianes una ventaja de 3-2 en la octava entrada

Wyatt Langford, de los Rangers de Texas, festeja luego de batear un doble en el noveno inning del juego ante los Guardianes de Cleveland, el viernes 22 de agosto de 2025 (AP Foto/LM Otero)

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Joc Pederson conectó un doble impulsor decisivo para darles el viernes a los Rangers de Texas una victoria con remontada, 4-3 sobre los Guardianes de Cleveland.

Wyatt Langford, quien conectó un jonrón en solitario en la sexta entrada, anotó la carrera del empate con un sencillo de Corey Seager. Langford corrió agresivo para llegar a la intermedia en la jugada previa, al abrir la novena entrada.

El abridor de los Rangers, Nathan Eovaldi, lanzó siete entradas, durante las que aceptó una carrera y cuatro hits, además de recetar nueve ponches. Se colocó provisionalmente como líder de las mayores en efectividad calificada.

Entró al juego con un promedio de carreras limpias admitidas de 1.76, pero no estaba calificado como líder de las mayores, con 123 entradas lanzadas en 129 juegos. Cumplió el criterio con 130 entradas y una efectividad de 1.73 al final del juego, para rebasar a Paul Skenes de Pittsburgh (2.16).

Eovaldi permitió un doble en la primera entrada. Recibió dobles consecutivos en la segunda, del dominicano Carlos Santana y C.J. Kayfus. Después del doble impulsor de Kayfus, Eovaldi retiró a 15 bateadores consecutivos.

Robert García (2-7) lanzó una entrada en relevo por Texas, mientras que el relevista Cade Smith (5-5), sufrió la derrota y un salvamento fallido.

Por los Guardianes, los dominicanos Ángel Martínez de 1-0, Ramírez de 4-1, Santana de 4-1 con una anotada. Los venezolanos Gabriel Arias de 4-0, Brayan Rocchio de 3-1 con una anotada.

Por los Rangers, los mexicanos Rowdy Téllez de 3-1 con una anotada y una empujada, Alejandro Osuna de 3-0. El dominicano Ezequiel Durán de 3-1.