Reciben adultos mayores atención integral en brigada gratuita del DIF Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Más de 500 servicios médicos y de bienestar se brindaron durante la Brigada Gratuita de Atención a Personas Adultas Mayores, organizada por el Sistema DIF Nuevo Laredo y el Gobierno Municipal como parte de la conmemoración del Día del Adulto Mayor.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Casa Club del Adulto Mayor, donde desde temprana hora se vivió un ambiente de convivencia, cercanía y gratitud por parte de las y los asistentes, quienes recibieron atención gratuita en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

La presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Claudette Canturosas Villarreal, convivió con las y los asistentes y les refrendó el compromiso de esta administración con el bienestar de los adultos mayores.

“Queremos verlos saludables, activos y felices. Esta brigada es un reflejo del cariño y el compromiso que tenemos con ustedes; por eso trabajamos todos los días en generar espacios y servicios que fortalezcan su bienestar”, señaló.

En el área médica se ofrecieron consultas gratuitas con especialistas, entre ellas 15 en geriatría, 19 en neurología y 27 en traumatología, además de atenciones en medicina general, odontología y 15 en urología.

También se realizaron 52 estudios de densitometría ósea para la detección de osteoporosis, así como, toma de presión arterial, niveles de glucosa y valoraciones nutricionales. A ello se sumó la gestión de citas para mastografía a bajo costo y 86 trámites de lentes a bajo costo.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. V, se aplicaron vacunas y se llevaron a cabo 31 electrocardiogramas, reforzando la atención integral de la brigada.

Asimismo, los adultos mayores tuvieron acceso a asesoría jurídica gratuita por parte de la Procuraduría del Adulto Mayor del DIF, así como a atención psicológica.

La jornada incluyó además servicios de cuidado personal, como cortes de cabello, y con el apoyo de Bienestar Federal un módulo especial para el trámite de la tarjeta del INAPAM.

También se promovió la participación en los diferentes talleres de la Casa Club del Adulto Mayor, entre ellos danza, manualidades, pintura, coro, guitarra, taichí, cachibol, bordado, fotografía, yoga y ritmos, fomentando la convivencia y el desarrollo integral.

Con esta brigada exclusiva para personas mayores de 60 años, el Sistema DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de brindar atención, cuidado y oportunidades de desarrollo a quienes con su esfuerzo y dedicación han forjado esta ciudad. Un espacio que no solo acercó salud y servicios gratuitos, sino también momentos de convivencia y reconocimiento hacia nuestros adultos mayores.